Les hospitalisations passent sous la barre des 2000 en Ontario

Les mesures sanitaires imposées en Ontario ces dernières semaines commencent peut-être à payer, alors que les hospitalisations continuent leur descente, élément clé pour éteindre l’incendie.

• À lire aussi: Caillots sanguins: les vaccins Pfizer et Moderna aussi surveillés

• À lire aussi: COVID-19: le Québec compte 919 nouveaux cas et de 5 décès supplémentaires

• À lire aussi: [SONDAGE] COVID-19: 86% des Québécois en faveur du vaccin

La province la plus peuplée compte, depuis vendredi, moins de 2000 personnes à l’hôpital (1964, -111), incluant les gens aux soins intensifs (877, -5) et ceux nécessitant de l’oxygène (600, -20).

Et le nombre de nouveaux cas est passé en 24 heures de 3424 à 3166, mais cette embellie pourrait être vaine, les autorités ayant indiqué que les chiffrent pourraient être sous-estimés en raison d’un problème technique. Quelque 2941 infections avaient été signalées mercredi et 2791 mardi. De plus, 23 décès supplémentaires sont venus assombrir le portrait, qui fait état d’un cumulatif de 483 057 malades et de 8213 morts depuis le début de la pandémie.

Les nouvelles contaminations ont diminué à Toronto (876 cas), mais demeurent élevées dans la région immédiate de la Ville Reine, soit dans les régions de Peel (817 cas), de York (300 cas) et de Durham (205 cas).

Au Québec, où un record de plus de 102 000 personnes vaccinées a été établi jeudi (plus 1980 doses données avant le 6 mai pour un total de 104 742), le nombre de nouveaux cas est demeuré pratiquement identique à la veille avec 919 infections. Trois décès sont aussi à déplorer, portant le bilan cumulatif de la Belle Province à 356 216 cas et à 10 974 pertes de vie.

Les hospitalisations continuent leur descente, mais modérément (574, -6). Même chose pour les soins intensifs (139, -5). Quelque 41 431 tests de dépistage ont été réalisés en date du 5 mai.

Le nombre de cas est passé sous les 200 à Montréal (194 cas), mais il a augmenté en Montérégie (de 120 à 140 cas), dans Chaudière-Appalaches (de 107 à 137 cas), en Mauricie (de 38 à 65 cas). Dans la Capitale-Nationale, il a diminué (de 67 à 56 cas), ainsi qu’au Bas-Saint-Laurent (de 66 à 45 cas).

«La tendance à la [baisse] des derniers jours se poursuit. Ce sont de très bonnes nouvelles, c’est la preuve que la vaccination et le respect des mesures fonctionnent. Nos efforts seront récompensés», a dit sur Twitter le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé.

En fin de matinée, le Canada recensait 1 269 405 cas (+4085) et de 24 515 décès (+26).

La situation au Canada:

Ontario: 486 223 cas (8236 décès)

Québec: 356 216 cas (10 974 décès)

Alberta: 203 135 cas (2102 décès)

Colombie-Britannique: 133 619 cas (1595 décès)

Saskatchewan: 42 376 cas (501 décès)

Manitoba: 40 442 cas (986 décès)

Nouvelle-Écosse: 3364 cas (69 décès)

Nouveau-Brunswick: 1980 cas (40 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 1120 cas (6 décès)

Nunavut: 552 cas (4 décès)

Île-du-Prince-Édouard: 185 cas

Territoires du Nord-Ouest: 98 cas

Yukon: 82 cas (2 décès)

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total: 1 269 405 cas (24 515 décès)