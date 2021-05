LNH: les Stars de Dallas toujours en vie

Les Stars de Dallas ont conservé leurs chances de participer aux séries éliminatoires en s’imposant par la marque de 5 à 2 face au Lightning, vendredi, à Tampa. Cette victoire a également assuré aux Hurricanes de la Caroline de terminer la saison au premier rang dans la section Centrale.

Joe Pavelski a pris les choses en main pour les Stars, qui devaient absolument remporter ce match pour éviter d’être éliminés de la course aux séries. Le vétéran de 36 ans a secoué les cordages à deux reprises en plus d’obtenir deux mentions d’aide. C’est lui d’ailleurs qui a inscrit le but victorieux en période médiane. Il s’agissait de son deuxième du match et de son 24e de la saison.

Pavelski a également contribué aux réussites de Roope Hintz et de Joel Kiviranta. Jamie Oleksiak a été l’autre marqueur chez les Stars.

Du côté du Lightning, Blake Coleman et Alex Barre-Boulet ont touché la cible.

Anton Khudobin a réalisé 25 arrêts devant la cage des visiteurs contre 26 pour son vis-à-vis, Curtis McElhinney.

Les Stars ont maintenant deux points de retard sur les Predators de Nashville, qui les précèdent au quatrième rang de la section Centrale. La formation texane n’a plus que deux matchs, contre les Blackhawks de Chicago, pour devancer les Preds.

Les Capitals incapables de s’installer au sommet

Même s’ils sont déjà exclus des séries éliminatoires, les Flyers de Philadelphie peuvent encore jouer les trouble-fêtes et c’est exactement ce qu’ils ont fait, à Washington, en défaisant les Capitals 4 à 2.

Impliquée dans une course pour la première place de la division Est, avec les Penguins de Pittsburgh, la troupe de la capitale nationale américaine se trouve toujours deux points derrière la formation de la Pennsylvanie, mais elle doit encore jouer un match de plus.

Wade Allison a, entre autres, contribué à la victoire des siens, grâce à un doublé réussi au second tiers. Le patineur recrue compte ainsi quatre buts en 12 matchs à sa fiche.

Joel Farabee, en première période, a été l’autre joueur à déjouer Vitek Vanecek, qui a repoussé 25 des 28 rondelles dirigées vers lui. Sean Couturier a complété la marque dans un filet désert.

Devant la cage des visiteurs, Brian Elliott a réussi 28 arrêts, lui qui a cédé devant Daniel Sprong et T.J. Oshie.

Joe Veleno brise la glace

À Columbus, le Québécois Joe Veleno a inscrit son tout premier but en carrière dans le circuit Bettman et il a aidé les Red Wings de Detroit à vaincre les Blue Jackets au compte de 5 à 2.

Alors que son équipe profitait d’un avantage numérique avec un retard de 2 à 0 au deuxième vingt, le natif de Kirkland a sonné la charge en dirigeant un tir vif et puissant derrière le gardien Matiss Kilenieks. Ce dernier a terminé la rencontre avec 31 arrêts sur 34 tirs. Il a aussi cédé devant Danny DeKeyser et Jakub Vrana, tandis que Vladislav Namestnikov a ajouté deux buts dans un filet désert.

Gavin Bayreuther et Nathan Gerbe ont assuré la réplique de l’équipe locale.

Devant le filet des visiteurs, Thomas Greiss a signé la victoire en repoussant 22 rondelles.