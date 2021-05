Manifestation au Stade olympique: contamination parmi les participants beaucerons

La COVID-19 s’est invitée à bord d’au moins un autobus de la Beauce qui a voyagé vers Montréal pour la manifestation de 30 000 personnes, le 1er mai dernier.

Selon deux sources différentes, l’un des organisateurs du groupe s’est retrouvé à l’urgence de l’hôpital de Saint-Georges mercredi avec un test de dépistage positif.

La situation est suffisamment préoccupante pour inciter les autorités sanitaires à lancer un appel à tous de manière préventive aux participants. Les dirigeants précisent qu'ils n'ont pas utilisé cette méthode très souvent depuis un an. Pour le moment, la DSP parle de moins de cinq cas, mais les craintes de contamination existent.

La Dre Liliana Romero, directrice régionale de santé publique de Chaudière-Appalaches, souhaite retracer le plus grand nombre de manifestants de son territoire durement touché depuis quelques semaines.

«La directrice de santé publique de Chaudière-Appalaches désire informer les citoyens ayant voyagé en autobus vers le Stade olympique, à Montréal, pour participer à une manifestation, qu’il est possible que des personnes positives à la COVID aient été parmi les passagers», peut-on lire dans un communiqué.

La direction de santé publique invite les personnes concernées à aller se faire dépister et s’isoler au besoin en cas de symptômes.

Les personnes visées ne collaborent pas beaucoup.

«Nous avons un peu de difficulté à obtenir l’information», confirme Geneviève Dion, chef des communications. La Dre Romero n’était pas disponible vendredi pour commenter.

Les autobus ont été réservés par des organisateurs de la Beauce avec un point de départ dans le quartier Saint-Nicolas, à Lévis. Environ 48 personnes ont voyagé de longues heures dans les deux autobus nolisés pour l’occasion.

On ignore si les participants portaient le masque lors du transport, mais plusieurs personnes à la manifestation ne le portaient pas alors que les contacts se sont multipliés.

«C’est important pour nous. Il n’y a pas de chance à prendre. On ne voudrait pas que la situation s’amplifie en Beauce», ajoute Mme Dion.

Le Québec a connu le 1er mai sa plus grande mobilisation contre les mesures sanitaires, rassemblant des dizaines de milliers de personnes venues crier leur ras-le-bol à Montréal et préoccupant plusieurs experts en santé publique.

«Fuck Legault» et «liberté, liberté, liberté», scandaient les manifestants qui ont marché près du Stade olympique pour dénoncer les règles sanitaires qu’ils jugent «exagérée » et «injustifiées».

Encore récemment, la santé publique a désigné la Beauce comme l’épicentre de la pandémie au Québec.

Le nombre de cas reste très élevé en Chaudière-Appalaches, plus du double que dans la Capitale-Nationale. Plutôt stable à plus de 110 cas quotidiennement, le nombre a légèrement grimpé à 137 cas positifs vendredi, le plus haut en deux semaines.

