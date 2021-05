Maple Leafs: Frederik Andersen sera-t-il prêt pour le premier tour des séries?

Retrouvant présentement la forme avec le club-école de la Ligue américaine, le gardien des Maple Leafs de Toronto Frederik Andersen demeure sans doute un candidat pour voir de l’action durant les prochaines séries éliminatoires.

Selon le déroulement de la fin de la saison, Andersen pourrait d’ailleurs se dresser, à un certain moment, devant le Canadien de Montréal au premier tour.

Jack Campbell ou Frederik Andersen? Le débat est lancé...

«Je me sentais rouillé en début de partie, a avoué Andersen, cité sur le site web de la LNH, au terme de son demi-match disputé dans l’uniforme des Marlies, jeudi. C’était le simple fait de prendre confiance, je crois. Je m’améliorais plus le match allait, je retrouvais mes repères et j’étais plus calme. Il y a de petites choses à améliorer et je pense que c’est l’objectif de jouer des matchs ici.»

Anderson a accordé deux buts sur 14 lancers en 31 minutes de jeu dans une défaite de 5 à 3 contre le Moose du Manitoba. Il était d’ailleurs établi d’avance que le gardien danois ne disputerait que la moitié de la rencontre. La prochaine étape consistera à jouer un match complet, samedi, également contre le Moose.

«Son séjour dans la Ligue américaine est une occasion pour lui de revenir dans l’action et de reprendre la forme pour être prêt en vue d’un match de la Ligue nationale», a pour sa part convenu l’entraîneur-chef des Maple Leafs, Sheldon Keefe, vendredi.

Campbell : l’homme de confiance

Andersen, qui avait subi une blessure au bas du corps, n’a pas joué dans la LNH depuis le 19 mars contre les Flames de Calgary.

Depuis, Jack Campbell en a profité pour se mettre en évidence devant le filet des Leafs. Celui-ci présente maintenant une fiche de 16-2-2, cette saison, avec une moyenne de buts alloués de 2,11 et un taux d’efficacité de ,924. À titre comparatif, Anderson a participé à 23 matchs, montrant un dossier de 13-8-2. Il a pour sa part affiché une moyenne de 2,91 et un taux d’efficacité de ,897. David Rittich, anciennement des Flames de Calgary, fait aussi partie de l’organisation des Maple Leafs.