Montréal: entraves sur le réseau autoroutier durant le week-end

Des entraves sont à prévoir sur certains axes du réseau autoroutier à Montréal durant la fin de semaine, notamment les autoroutes 40 et 10 et la route 136 que Mobilité Montréal recommande d’éviter.

La route 136 sera ainsi fermée complètement en direction ouest entre la sortie 5 et l’échangeur Turcot, de vendredi 22 h à lundi 5 h. En direction est, le même axe routier sera fermé entre la sortie 3 et les entrées des rues de la Cathédrale et Notre-Dame Ouest, et ce, de samedi 21 h à dimanche midi.

L’A-40 en direction est sera fermée entre la sortie 71 (vers le boulevard Saint-Laurent) et l’entrée du boulevard Saint-Michel, de vendredi 21 h à lundi 5 h. Mobilité Montréal suggère un détour via la voie de desserte.

À Senneville, on prévoit une fermeture partielle (1 voie sur 3) de l’autoroute 40 en direction ouest à la hauteur du boulevard des Anciens-Combattants. La fermeture sera en vigueur de vendredi 23 h 30 à lundi 5 h.

À Pointe-Claire, c’est la voie de desserte de l’A-40 en direction ouest qui est concernée par la fermeture, de vendredi 23 h à lundi 5 h.

L’autoroute Bonaventure sera fermée en direction est entre la rue Wellington et l’entrée de la rue Carrie-Derick. La fermeture sera en vigueur de vendredi 21 h à samedi 6 h.

Des fermetures sont également à prévoir sur l’A-20 en direction est dans la sortie 53 à Pointe-Claire et à la hauteur du rond-point Dorval, de vendredi 21 h à lundi 5 h.