La saison des rosés est commencée

Les occasions favorables à la vie sociale se font encore rares, mais les beaux jours sont à nos portes et, avec eux, le retour des rosés, symbole estival par excellence. Des vins porteurs d’une exquise légèreté – on en a grand besoin ! – à servir de l’apéro jusqu’à la fin du repas.

Contrairement à l’habitude des Méchants Raisins, les vins évalués dans ce petit guide des rosés le sont en ne tenant compte que de la catégorie des rosés.

Le nombre d’étoiles est donc attribué en comparant les vins rosés entre eux et non pas avec l’ensemble des vins. Un rosé qui se voit accorder quatre étoiles est donc un rosé excellent, mais cela ne veut pas dire qu’il se compare à un grand cru de Bordeaux à qui on pourrait donner quatre étoiles en le comparant aux autres grands crus de Bordeaux.

De cette manière, nous pouvons mieux nuancer nos appréciations.