Preuve vaccinale et code QR: une «perte d’argent», selon un expert sécurité informatique

Un expert en sécurité informatique estime que l’utilisation d’un code QR comme preuve vaccinale est inutile en plus d’être une perte d’argent.

• À lire aussi - Vaccination au Québec: une preuve numérique pour tous

• À lire aussi - Des entreprises récréotouristiques qui sont pour le passeport vaccinal

Dès le 13 mai, les Québécois vaccinés recevront une preuve de leur vaccination par courriel, sous forme d’un code QR, comme l’a annoncé jeudi le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé. Le gouvernement n’a toutefois pas donné de détails sur son utilisation.

Pour Patrick Mathieu, expert en sécurité informatique et cofondateur du Hackfest, le code QR peut être approprié, mais «tout dépend de comment ça va être implanté», a-t-il expliqué en entrevue à QUB radio, vendredi matin.

«Présentement ce qu’on sait, c’est que ça va être une copie conforme des données [inscrites] sur la preuve papier. Donc, vous avez été vacciné à telle date, etc. Et si c’est ça, il n’y a pas d’infrastructure informatique en arrière, ce sera juste de l’information statique», a-t-il déploré, estimant qu’il s’agit d’«un concept de perte d’argent et d’inutilité».

En plus de ne pas être accessible à toute la population, le risque de fraude avec un code QR peut être plus élevé: «Un code QR sur le téléphone, vous pouvez prendre une copie de votre écran, la mettre sur Twitter, Facebook, etc. Tout le monde va pouvoir la réutiliser pour prouver qu’ils ont été vaccinés. Il n’y a pas d’avantage dans le sens ou ce n’est relié à aucune identité».

Pour l’expert en sécurité informatique, il y a un risque que certaines personnes ne se fassent pas vacciner et que le nombre de cas augmente.

À l’inverse, si le code QR était relié à une identité, M. Mathieu a estimé qu’il faudrait une «bonne sécurité derrière» et non un système «fait à la dernière minute». Et selon lui, en matière d’identité numérique et de protection des données, «on n’est pas rendu là».