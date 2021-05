Quiche lorraine au fromage emmental et chou frisé

La quiche est une tarte constituée habituellement d’œufs et de lardons et est originaire de Lorraine. Notre version, présentée par les tabliers Zeste, a été garnie de jambon, chou frisé et de fromage emmental, ce qui lui donne une touche plus gourmande. Cette quiche est idéale pour un repas rapide du midi ou encore, pour être servie en entrée lors d’un brunch. Si l’emmental n’est pas votre premier choix comme fromage, vous pouvez facilement le remplacer par du cheddar.

► Cliquez ce lien, afin de consulter la version détaillée de la recette.