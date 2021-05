Quoi regarder à la télé samedi?

Voici quelques suggestions d'émissions et de films à regarder à la télévision sur les chaînes francophones le samedi 8 mai:

«Bien»

Saskia Thuot parle d’amour avec une partie de l’équipe du docu-réalité «Si on s’aimait», aussi diffusé sur les ondes de TVA. Guillaume Lemay-Thivierge et Émily Bégin se confient sur leur couple et leurs rôles d’animateurs, alors que la sexologue Louise Sigouin se penche sur l’autonomie affective.

Samedi, 10 h, TVA.

«Le plus haut niveau»

L’univers musical de l’Orchestre national des jeunes du Canada n’aura plus de secrets avec ce documentaire. Le réalisateur John Bolton a assisté à deux mois de répétitions et à la tournée canadienne des 100 musiciens de l’ensemble, captant l’essence même de ce riche voyage.

Samedi, 14 h, Planète+.

«Olivier Primeau: audacieux»

Il laisse peu de gens indifférents. En affaires, il roule sa bosse comme il l’entend. Passionné et rêvant de succès, Olivier Primeau est la tête d’affiche de ce documentaire qui retrace un parcours qui l’a mené à ouvrir les portes du populaire Beachclub de Pointe-Calumet.

Samedi, 15 h, MOI ET CIE.

Marathon «Iron Chef Canada»

Présentation de cinq épisodes en rafale de la populaire compétition culinaire. Les cuisiniers de renom font face à des défis à la hauteur de leur talent, car ils doivent, entre autres, apprêter la viande de chevreuil, maîtriser les mollusques et faire déguster de l’omble chevalier pour savourer les honneurs.

Samedi, dès 15 h.

«1991»

Tout sauf reposant, le voyage en Italie du jeune Ricardo Trogi (joué par Jean-Carl Boucher) a amassé plus de 3 millions $ au box-office québécois en 2018 avant de recevoir le prix décerné au meilleur film, l’année suivante, au Gala Québec Cinéma. Un voyage qui a marqué le jeune Ricardo à bien des égards.

Samedi, 20 h, ARTV.

«Sur scène»

Le groupe Kaïn fêtera la Fête nationale du Québec deux jours avant tout le monde, à l’église Saint-Antoine de Lavaltrie. Question de faire patienter les fans, les nombreux succès de la formation peuvent une fois de plus être appréciés grâce à ce concert enregistré à l’Espace Yoop.

Samedi, 21 h, ICI Télé.

«C’est la guerre»

Deux agents de la CIA ont un problème de taille à résoudre: ils ont tous deux commencé à fréquenter la même femme. C’est donc le temps de prendre les armes et de faire preuve d’imagination. Une explosive comédie d’action et de romantisme avec Reese Witherspoon, Chris Pine et Tom Hardy.

Samedi, 21 h, VRAK.