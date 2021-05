Un après-midi avec Gilles

Il y a de ces moments marquants qui restent à jamais gravés dans la mémoire.

À l’aube du 39e anniversaire de la mort tragique de Gilles Villeneuve, le 8 mai 1982 au circuit de Zolder, en Belgique, Alan Labrosse s’est rappelé un après-midi passé aux côtés de ce grand pilote québécois fauché trop tôt à l’âge de 32 ans.

« Par l’entremise de l’ex-journaliste Pierre Lecours, j’ai eu l’occasion de le côtoyer pendant quelques heures avant la tenue du Grand Prix du Canada en octobre 1981, a-t-il raconté. Gilles m’avait alors invité à être son passager lors d’un défilé dans les rues de Montréal à bord d’une Ferrari.

« Nous avons jasé de choses et d’autres et j’ai tissé des liens d’amitié avec lui », a poursuivi celui qui, après avoir connu une carrière de pilote de course, a été agent d’athlètes avant d’être propriétaire de l’Autodrome Saint-Eustache.

« Après le défilé, on s’est rendus au circuit [qui porte aujourd’hui le nom de Gilles Villeneuve]. Je peux vous dire qu’il n’était pas le genre à respecter les limites de vitesses sur les routes... »

Une commandite de... pneus

Quelques mois plus tard, Labrosse, alors pilote de motos, décide de participer à une course invitation, dans les rues de Long Beach, en préambule du Grand Prix de F1, auquel participe Villeneuve, en avril 1982.

Ce dernier lui demande, pendant la fin de semaine, ce qu’il peut faire pour l’aider à être plus compétitif.

« Je m’étais rendu en Californie en camionnette et sans argent, a souligné Labrosse. J’ai dit à Villeneuve que j’avais besoin de pneus neufs et il me les a achetés. Je lui en suis encore aujourd’hui très reconnaissant. »

D’autant plus que Labrosse aura terminé la course sur la deuxième marche du podium.

« Comme plusieurs, son accident m’a beaucoup affecté », conclut-il.