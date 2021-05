Une entreprise qui livre aux aînés bloquée

Une entreprise ontarienne de livraison dit s’être fait refuser l’accès au Québec à quatre reprises, ce qui a forcé une quinzaine de personnes âgées du village québécois de Grenville à se réorganiser pour recevoir leur épicerie.

La fermeture de la frontière entre les deux provinces, il y a deux semaines, a considérablement complexifié le travail de l'entreprise Honey-Do Delivery, basée à Hawkesbury, de l’autre côté de la rivière des Outaouais.

«Pourtant, ils disent que la nourriture, c’est un service essentiel», souligne le propriétaire Martin Prévost, qui s’explique mal pourquoi les policiers de la Sûreté du Québec ne considèrent pas comme tel le service qu'il offre.

Au moins, ses clients québécois peuvent toujours se tourner vers leur épicerie locale en attendant la levée des restrictions.

«On peut aussi toujours livrer le matin très tôt, quand on sait qu’il n’y a pas de policiers», ajoute M. Prévost, qui a tout de même perdu la majorité de ses clients québécois dans les deux dernières semaines, alors qu’ils représentent le tiers de ses activités.

Incohérence

Ces aînés ont souvent leurs habitudes dans les commerces d’Hawkesbury et tiennent à les conserver. Il faut dire que le choix est plus grand et les prix plus abordables dans cette ville ontarienne, notamment en raison de la présence des enseignes Walmart et Tigre Géant.

«Ma sœur n'est jamais allée au IGA de Grenville en 50 ans. Et à son âge, elle est bien dure à changer», raconte Hazel Dewar, 77 ans, qui a elle aussi recours à Honey-Do Delivery depuis le début de la pandémie.

Malade des poumons, Mme Dewar est très attachée à ce service à domicile.

«Je ne comprends pas pourquoi il ne peut pas traverser le pont, alors qu’il y a des camions qui passent chaque jour et que les restaurants peuvent livrer», se désole-t-elle.

Cas par cas

Jointe par Le Journal, la Sûreté du Québec a rappelé que ses agents procèdent au «cas par cas» pour déterminer si un service est essentiel ou non.

Chose certaine, ces derniers ne contrôlent les points d’entrée que quelques heures par jour, et ce, même si le Québec a beaucoup plus à craindre de l’arrivée d’Ontariens que le contraire depuis le début de la troisième vague, qui frappe plus fort chez nos voisins.