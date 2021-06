TREMBLAY, François sr

Entouré de ses enfants, à l'Hôpital Charles-Lemoyne, le 3 mai 2021, à l'âge de 81 ans, est décédé Monsieur François Tremblay sr, fondateur de Franc Métal Inc., fabricant de cantine mobile.



Il laisse dans le deuil ses enfants Stéphane, André (Johanne), Jacques (Lucie), Carole, François jr (Annie), ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, ses frères et soeurs, ses neveux et nièces, parents et amis.



Une cérémonie aura lieu en privé.



Salut François!