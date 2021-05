Au-delà du sondage

Revenons sur le sondage paru hier dans nos pages.

La CAQ est dominante. C’est normal. En situation de crise, la population se reporte vers son chef, et plus encore lorsque celui-ci incarne un leadership cadrant bien avec la psychologie politique québécoise. François Legault n’a pas démérité dans cette crise et mérite l’admiration des Québécois.

La percée du Parti conservateur d’Éric Duhaime ne surprend pas non plus. La frange de l’électorat viscéralement hostile à l’approche sanitaire du gouvernement était en attente d’un vecteur pour traduire politiquement cette opposition. Éric Duhaime a su en profiter.

Duhaime

Mais on aurait tort de croire que la carte politique est figée, sauf en ses marges protestataires.

Car plus la pandémie sera derrière nous, plus les autres sujets remonteront à la surface. La vie politique redeviendra dynamique. Notamment les questions d’identité, qui ont tant d’importance aujourd’hui, et à travers lesquelles notre peuple joue son avenir.

Or il semble bien que la CAQ ait renoncé à prendre au sérieux ce terrain. On le voit avec la loi 101 toujours reportée qui s’annonce décevante. Ou avec la volonté insensée d’augmenter les seuils d’immigration. Il ne suffit pas de s’opposer à la théorie du racisme systémique pour porter l’étendard du nationalisme.

Il n’est pas interdit de croire que le Parti québécois de Paul St-Pierre Plamondon pourra occuper ce terrain et y trouver l’occasion de renaître, d’autant que le chef péquiste maîtrise ces questions essentielles.

PSPP

Dominique Anglade, elle, s’impose comme une leader talentueuse et politiquement compétente, même si le PLQ paie le prix de son hostilité aux Québécois francophones des années Couillard. Elle peut surprendre.

Quant à QS, il a une vraie base, mais un vrai plafond. Il ne peut pas s’effondrer, mais son potentiel de croissance est limité.

Résumons : rien n’est joué pour 2022. Plus le Québec se déconfinera, plus les sondages risquent de bouger.