Brevets: quand la morale l’emporte sur la réalité

Comment être contre la levée des brevets des vaccins contre la COVID-19 ? Après tout, la pandémie est une question de vie ou de mort qui dépasse le simple profit. En plus, les compagnies pharmaceutiques demandent des prix exagérés pour plusieurs médicaments. Et ces compagnies ont reçu de généreuses subventions pour développer rapidement un vaccin contre la COVID-19.

À première vue, ces compagnies ont tort de refuser que leurs brevets soient levés. D’ailleurs, Joe Biden, Vladimir Poutine et Emmanuel Macron sont en faveur de l’abandon des brevets. Pourquoi donc Angela Merkel s’obstine-t-elle donc à refuser cet abandon ? Malheureusement, la réalité est plus complexe que les apparences.

Pourquoi l’Allemagne refuse-t-elle d’annuler les brevets ?

Les dirigeants allemands avancent qu’annuler les brevets nuirait à l’innovation. Selon eux, l’aiguillon du profit serait essentiel au progrès. Cette position se défend, surtout que la moitié de l’Allemagne a vécu sous l’occupation soviétique et que ses habitants les plus âgés savent très bien ce que signifie l’absence de motivation par le profit. Cependant, la raison véritable pour laquelle le gouvernement Merkel est contre l’abrogation des brevets est autre. Son gouvernement est très proche des intérêts des grandes entreprises. Or, l’industrie pharmaceutique allemande est particulièrement puissante.

Pourquoi les compagnies pharmaceutiques ne veulent-elles pas l’annulation des brevets ?

Le profit immédiat n’est probablement pas la première motivation des compagnies pharmaceutiques. C’est que l’annulation des brevets implique que d’autres pays se mettent à fabriquer des vaccins contre la COVID-19. Des vaccins qui, dans le cas des vaccins à ARN messager, seraient produits avec une science et une technologie qui est à la fine pointe des connaissances. Ces compagnies pharmaceutiques ne veulent pas transférer des technologies ultramodernes dans d’autres pays. Ce serait aider puissamment la concurrence étrangère contre elles.

Quels effets immédiats aurait une production encore plus massive de vaccins ?

Les compagnies pharmaceutiques ont indiqué que la production encore plus grande de vaccins risquait de générer une pénurie de certains ingrédients essentiels à leur fabrication, au moins pendant quelques mois. Ceci ralentirait la production dans les pays développés et ferait augmenter les coûts. Hier, Macron a d’ailleurs dénoncé les « Anglo-saxons » qui « bloquent » les exportations d’ingrédients essentiels à la fabrication de vaccins ainsi que les vaccins eux-mêmes. Macron a aussi cité en exemple des pays européens qui sur les 110 millions de doses produites jusqu’à présent, en avaient exporté 45 millions.

Pourquoi vacciner le plus d’humains possible ?

Pour des raisons évidentes de charité chrétienne, la vaccination rapide du plus grand nombre de personnes est souhaitable. Cependant, une telle vaccination globale aurait des effets inconnus. Jamais une vaccination aussi rapide et d’une telle ampleur n’a été tentée. Elle pourrait avoir des conséquences indésirables sur les mutations de la COVID-19.

L’annulation des brevets est-elle la meilleure solution ?

Il n’est pas réaliste de croire que les compagnies pharmaceutiques vont transférer leurs technologies vaccinales à des pays où la concurrence pourrait s’installer. La seule option qui restera à ces pays sera d’annuler les brevets vaccinaux sur leur territoire et de tenter de fabriquer le vaccin eux-mêmes. Un processus long, coûteux et incertain. La meilleure solution serait plutôt d’augmenter la production des vaccins à ARN messager dans les pays qui les produisent déjà ou qui protègent les brevets et de demander une participation financière calibrée aux pays qui la recevront. Le reste est de la morale pour la galerie.