Dans l’œil du Québec inc.: de très jolis gains pour cinq des hauts dirigeants de CGI

Chaque semaine, nous faisons un survol des transactions d’initiés, des investissements dans les entreprises d’ici et de l’actualité des sociétés cotées en Bourse.

Ils encaissent plus de 7,6 millions $

Photo courtoisie

Le PDG de CGI, George Schindler (photo), et quatre autres hauts dirigeants de l’entreprise montréalaise ont réalisé des profits totaux de plus de 7,6 millions $ en exerçant des options d’achat d’actions, cette semaine. À lui seul, M. Schindler a empoché un gain de près de 5,3 millions $ tandis que le chef des opérations de CGI, Jean-Michel Baticle, a touché plus de 1,5 million $. Les autres dirigeants vendeurs sont Mark Boyajian, chef de l’ingénierie d’affaires, Leena-Mari Lähteenmaa, présidente de l’entreprise pour la Finlande, la Pologne et les pays baltes, et Guy Vigeant, président pour le Canada. Le titre de CGI a gagné près de 10 % depuis le début de l’année, mais il n’a pas encore retrouvé son niveau d’avant la pandémie.

Ferme d’hiver récolte 5 millions $

Photo courtoisie

L’entreprise québécoise Ferme d’hiver, qui produit des fraises en serre, vient de recueillir 5 millions $. Investissement Québec, qui avait déjà injecté 1,5 million $ dans l’entreprise l’an dernier, remet 2 millions $. De leur côté, le multimillionnaire montréalais Mark Pathy (photo) et la firme Haystack investissent 3 millions $ dans Ferme d’hiver. Enfin, le ministère de l’Économie a consenti un prêt de 1,2 million $ à l’entreprise tandis que la Financière agricole lui a accordé une garantie de 500 000 $.

Deux vice-présidents de Couche-Tard achètent

Photo courtoisie

Le grand patron des finances d’Alimentation Couche-Tard, Claude Tessier (photo), a acheté pour près de 210 000 $ d’actions du détaillant lavallois à la fin avril. Pour sa part, le premier vice-président aux opérations nord-américaines et à l’optimisation commerciale mondiale, Alex Miller, a réinvesti plus de 120 000 dollars dans le détaillant. Le titre de Couche-Tard ne s’est pas encore remis de l’émoi suscité en début d’année par la tentative ratée d’acquisition du géant français Carrefour.

Une PME avalée par un géant français

Photo d'archives, Agence QMI

Le géant français de la consultation informatique Atos s’apprête à mettre la main sur la firme québécoise Processia, spécialisée dans l’intégration de systèmes de gestion du cycle de vie des produits. Lancée en 2000, Processia appartient à ses fondateurs, Marc Allard et Vincent Fraser (photo), ainsi qu’au Fonds de solidarité FTQ. Le Fonds avait investi 8,2 millions $ dans Processia.

Un fonds de 200 millions de dollars à la BDC

Photo d'archives, AFP

La Banque de développement du Canada (BDC) a annoncé cette semaine la création du Fonds pour les technologies profondes, lequel sera doté de 200 millions $. L’initiative ciblera des domaines comme la technologie quantique, l’électronique, la photonique et l’intelligence artificielle fondamentale. Ottawa a annoncé cette semaine que l’ambassadrice Isabelle Hudon (photo) succédera à Michael Denham à la tête de l’institution établie à Montréal.

Axya amasse 1,5 M$

Illustration tirée de Facebook

Le Fonds Ecofuel de Montréal et Desjardins Capital ont mené la toute première ronde de financement d’Axya, laquelle a permis à la jeune entreprise de recueillir 1,5 million $. La montréalaise Real Ventures a également apporté sa contribution. Fondée en 2019, Axya est une plateforme de sous-traitance qui facilite l’approvisionnement en pièces métalliques. Les fonds récoltés doivent notamment permettre à Axya d’étendre sa portée en Ontario et dans le Nord-Est américain.