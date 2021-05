F1: Hamilton signe sa 100e pole position au GP d’Espagne

Le Britannique Lewis Hamilton (Mercedes) a porté son record de poles positions en Formule 1 au total symbolique de 100 lors du Grand Prix d’Espagne samedi.

Dimanche à 15 h, il partagera la première ligne sur la grille de départ avec son principal rival, le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull), battu de 36/1000 seulement.

La deuxième ligne revient au Finlandais Valtteri Bottas (Mercedes) et au Monégasque Charles Leclerc (Ferrari) et la troisième au Français Esteban Ocon (Alpine) et à l’Espagnol Carlos Sainz Jr (Ferrari).

Suivent l’Australien Daniel Ricciardo (McLaren), 7e des qualifications, le Mexicain Sergio Pérez (Red Bull), 8e, le Britannique Lando Norris (McLaren), 9e, et l’Espagnol Fernando Alonso (Alpine), 10e.

Le second Français, Pierre Gasly (AlphaTauri), n’est que 12e, pris en sandwich entre les Aston Martin du Canadien Lance Stroll et de l’Allemand Sebastian Vettel.

Sur le circuit de Barcelone-Catalogne, peu propice aux dépassements, les positions sur la grille sont capitales: lors de 22 GP sur 30, le vainqueur s’est élancé de la pole !

Lors des huit restants, seuls trois gagnants n’étaient pas en première ligne. Le moins bien placé, l’Espagnol Fernando Alonso en 2013, était 5e.

Après trois manches (deux remportées par Hamilton, une par Verstappen), le vétéran britannique, qui vise une huitième couronne mondiale record, mène l’ambitieux néerlandais de huit longueurs à peine au classement des pilotes.

Chez les constructeurs, Mercedes a marqué 18 points de plus que Red Bull, ce qui est davantage lié aux résultats de leurs deuxièmes pilotes (Bottas et Pérez, qui découvre encore son auto) qu’au niveau intrinsèque de leurs monoplaces.

Qualifications N. 3

1. Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) 1:16.741

2. Max Verstappen (NED/Red Bull-Honda) 1:16.777

3. Valtteri Bottas (FIN/Mercedes) 1:16.873

4. Charles Leclerc (MON/Ferrari) 1:17.510

5. Esteban Ocon (FRA/Alpine-Renault) 1:17.580

6. Carlos Sainz Jr (ESP/Ferrari) 1:17.620

7. Daniel Ricciardo (AUS/McLaren-Mercedes) 1:17.622

8. Sergio Pérez (MEX/Red Bull-Honda) 1:17.701

9. Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes) 1:18.010

10. Fernando Alonso (ESP/Alpine-Renault) 1:18.147

NDLR: L’heure de qualifications est divisée en 3 parties. Dans la 1re (Q1) toutes les voitures sont en piste pendant 18 minutes. Seuls les auteurs des 15 meilleurs temps restent en course pour la 2e phase (Q2), qui dure 15 minutes. Enfin, les 10 meilleures voitures luttent pour la pole position pendant 12 minutes dans la 3e phase (Q3). Les temps sont remis à zéro à la fin des Q1 et Q2.