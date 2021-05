Hommage littéraire aux mamans

Des histoires de mères absentes, de mères aimantes, de mères de sang ou de mères de cœur : avec leur plume sensible et bouleversante, douze auteures québécoises rendent un vibrant hommage aux mamans dans le recueil Des nouvelles de maman, publié à point pour la fête des Mères.

Les douze nouvelles sont aussi heureuses que déchirantes, ficelées avec des styles littéraires très différents, mais qui se rapportent au même thème extrêmement riche qu’est la maternité et le lien indéfectible, même si parfois durement mis à l’épreuve, entre une mère et son enfant.

Au collectif de femmes, formé par les auteures Louise Tremblay d’Essiambre, France Lorrain, Mylène Moisan, Danielle Goyette, Anne-Marie Desbiens, Carmen Belzile, Sergine Desjardins, Marie Gray, Mélanie L’Hérault, Stéphanie Martin, Dominique Lavallée, Colette Major-McGraw, s’ajoute un texte inédit de Claudette Dion, qui a perdu sa mère en janvier 2020.

D’ailleurs, les profits de la vente du livre seront remis à la Fondation Maman Dion, qui œuvre auprès des jeunes défavorisés.

Journaliste aux affaires municipales au Journal de Québec et auteure des deux tomes de la saga historique Le destin d’Aurélie Lafrenière, Stéphanie Martin a choisi de camper sa nouvelle fictive en 1719, une époque qui la passionne.

« C’est universel, la maternité, affirme-t-elle. Toutes les émotions liées à ça, l’histoire d’amour qui précède... Je pense que d’une époque à l’autre, ce sont toujours les mêmes sentiments. »

Photo courtoisie

Dans son texte intitulé C’est grâce à toi, Clarissa, l’auteure, mère de deux enfants de 11 ans et 14 ans, a choisi d’aborder les doux moments de solitude qu'une mère entretient avec son enfant à naître, lors de la grossesse. La maternité vient se déposer en douceur à la toute fin de son histoire.

« À un moment, mon personnage est assis sur la galerie, et elle flatte son bedon. Le cœur de la maternité, c'est ça : c’est quand tu as ton bébé, juste toi et lui, et que tu lui parles. Moi, c’est ce que je retiens de la maternité », confie-t-elle.

Sa participation à ce « recueil réconfort », comme elle le décrit, lui permettra, par la bande, de faire connaître son univers littéraire aux lecteurs, qui met en lumière des femmes audacieuses et frondeuses malgré l’époque dans laquelle elles évoluent.

Le livre devait sortir à la fête des Mères 2020, mais le projet a été bousculé par la pandémie. « C’est un travail de longue haleine », précise Stéphanie Martin, qui n'a pas hésité une seconde à embarquer dans le projet aux côtés d'auteures de renom.

Le recueil souligne également le 40e anniversaire de la maison d’édition Guy Saint-Jean Éditeur.