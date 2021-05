Il n’a pas ses médicaments avec lui: disparition d’un septuagénaire dans Lanaudière

Un septuagénaire présentant des signes de confusion et qui doit chaque jour consommer des médicaments n’a pas été revu depuis vendredi après-midi, ce qui inquiète ses proches.

Samedi, le Service de police de Repentigny a demandé l’aide du public pour retrouver Bertrand Déry, 72 ans, de Repentigny, dans la région de Lanaudière.

«Dernièrement, M. Déry présentait des signes de confusion. [Vendredi], il a quitté son domicile avec sa voiture afin d’aller faire des commissions. Il a fait un plein d’essence à Repentigny. Vers 14 h 45, il s’est arrêté chez un résident de Lanoraie pour demander des indications pour se rendre à Shawinigan où habitent plusieurs membres de sa famille. Il a aussi utilisé les toilettes du résident et il a repris la route», a relaté la police, dans un communiqué, samedi.

Inquiet, le résident ayant accueilli M. Déry chez lui a prévenu les autorités et l’homme n’a pas été revu depuis.

Bertrand Déry mesure 5’9’’ et pèse environ 176 livres. Il a les cheveux blancs courts et les yeux pers. Il porte des lunettes de couleur bronze et une moustache. Au moment de sa disparition, il portait une chemise à carreaux noir et bleu et des jeans.

Il conduit une Mazda CX-9 2015 gris foncé quatre portes. La plaque d’immatriculation est K80 JYA.

Toute personne ayant des informations relatives à M. Déry est priée de composer le 911.