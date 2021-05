Inexcusable

Pourquoi Justin Trudeau n’a-t-il pas été mis au fait d’une allégation d’inconduite envers l’ex-patron des Forces armées canadiennes, et qui en a décidé ainsi ?

Nous devrons encore attendre pour connaître le fond de l’histoire.

La cheffe de cabinet et conseillère principale de M. Trudeau, Katie Telford, aurait pu nous éclairer, au-delà de la version officielle.

Elle a choisi de tourner autour du pot pendant deux heures, hier, durant son témoignage devant le Comité de la défense.

Mme Telford semblait davantage intéressée à sauver sa réputation de féministe que d’expliquer comment a été gérée cette allégation au bureau du premier ministre.

Cette version officielle va ainsi : la plainte contre l’ancien chef d’état-major des Forces, Jonathan Vance, en 2018, a été transférée à des fonctionnaires pour éviter l’ingérence du politique.

Cette plainte n’a pas eu de suite faute d’information.

Ni le ministre de la Défense ni l’entourage du premier ministre ne connaissaient la nature de l’allégation en question.

Fin de l’histoire.

Responsabilité

Je veux bien que le « processus » ait été suivi, mais Mme Telford ne se sentait pas une responsabilité d’en informer son patron ?

Pas même lorsque M. Vance a été reconduit dans ses fonctions ?

Pas même lorsque M. Vance a reçu une augmentation de salaire ?

Qui a décidé, en fin de compte, de laisser le premier ministre dans le noir ?

En plein mouvement #MoiAussi, de surcroît ?

Il aurait mieux fallu être juge de patinage artistique pour comprendre les réponses de Mme Telford à ces questions.

Prémisse douteuse

Il faut aussi, pour donner de la crédibilité à la version des faits de Mme Telford, croire en sa prémisse selon laquelle ni elle ni le ministre de la Défense ni personne au bureau du premier ministre ne savait que l’allégation en question était de nature sexuelle.

Permettez-moi d’en douter.

L’ombudsman de la défense de l’époque jure que c’est faux.

De plus, des courriels échangés entre des fonctionnaires et des employés politiques dans les plus hautes sphères de l’État évoquaient en ces termes l’allégation en question : « harcèlement sexuel ».

Mme Telford a tout de même exprimé quelques regrets, sur la façon dont l’allégation contre le général Vance a été gérée.

Mais elle s’est surtout montrée beaucoup plus volubile dans sa défense de son engagement féministe.

Pour sauver sa réputation, Mme Telford avait réponse à toutes les questions et n’hésitait pas à s’épancher.

Comme si elle se doutait, peut-être, que ses jours sont comptés.