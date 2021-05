Le plus grand vignoble urbain au monde créé par des Québécois

Un quartier de Montréal aura bientôt le plus grand vignoble urbain au monde conçu par des citoyens, ce qui permettra de lutter contre les îlots de chaleur et même de récolter une première cuvée d’ici 2025.

Près de 1000 pieds de vigne seront distribués gratuitement aux résidents de l'arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie les 22 et 23 mai prochains.

«On fait ce projet-là pour honorer l’héritage culturel de la Petite-Italie. On évalue qu’il y a déjà des centaines de vignes dans ce quartier-là. Mais avec cet ajout, on veut créer une masse critique de vignes», explique Véronique Lemieux, chargée du projet Vignes en ville de l'organisme AU/LAB.

Selon cet organisme, le projet La ruelle des vignerons permettra principalement de végétaliser le quartier. Il est d’ailleurs entièrement financé par les fonds publics. Les vignes aideront, entre autres, à lutter contre les îlots de chaleur.

Rappelons que ces derniers contribuent à la diffusion des polluants et à la formation du smog. Selon la Ville de Montréal, chaque année, la pollution atmosphérique serait à l’origine de 1540 décès prématurés dans la métropole.

Photo Chantal Poirier

IDÉE VENUE D’EUROPE

«Historiquement, depuis toujours, si on va dans le sud de l’Italie ou le sud de la France, les vignes sont utilisées pour créer de l’ombre un peu partout dans les commerces ou chez les résidents», indique Mme Lemieux.

«La vigne a un feuillage très abondant et nous protège en faisant de l’ombre l’été. Et l’hiver, il y a seulement les tiges de bois qui restent et ça laisse passer la lumière. On peut donc dire que c’est vraiment une plante intelligente», ajoute-t-elle.

En plus, ces arbres fruitiers n’ont besoin d’aucun fertilisant et requièrent peu d’eau. L’organisme précise qu’il distribuera des vignes sauvages aux citoyens. Celles-ci sont plus résistantes et ont besoin de peu d’entretien.

Des conseils pratiques seront aussi offerts aux apprentis vignerons qui pourront se procurer des plantes au kiosque des producteurs urbains montréalais.

Photo Chantal Poirier

CUVÉE 2025

Le groupe de citoyens qui participera au projet pourra aussi boire sa propre cuvée dans quelques années.

«C’est pour ça qu’on veut que les gens s’occupent bien de leurs vignes. On va faire des vidéos et des capsules pour qu’ils puissent mener le projet à terme. Notre but est de prendre les raisins et de les utiliser», soutient Mme Lemieux.

Vignes en ville prévoit que sa première cuvée communautaire sera offerte aux résidents de Rosemont–La Petite-Patrie dès 2025.