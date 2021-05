Le pouvoir des mères

Être mère, c’est s’agrandir le cœur et les bras. Pas seulement la peau du ventre, heureusement !

Le « je » se déploie parce qu’il s’inscrit dans un « nous » qui transcende les limites de notre corps physique.

En devenant maman, j’ai vite compris que le bien-être de mes enfants ne dépendait pas que de moi. J’aurais beau les dorloter à l’infini ; si le monde s’écroule dehors, quelle sera leur vie ?

Comme d’autres, j’ai compris que prendre soin de mes enfants impliquait de prendre soin de toute la société et de cette petite planète bleue que l’on habite autant qu’elle nous habite.

Penser à long terme

Avez-vous déjà calculé l’âge qu’auront vos enfants et petits-enfants en 2050 ?

Si rien n’est fait maintenant, la crise climatique les frappera de plein fouet.

Les canicules, les sécheresses, les inondations et autres extrêmes climatiques affecteront leurs capacités à avoir accès à de l’eau potable et à de la nourriture abordable. Il y aura des millions de réfugiés climatiques. On s’attend aussi à d’autres pandémies.

J’entends déjà certains lecteurs dire que j’exagère. Malheureusement, jusqu’à présent, les prévisions des scientifiques se réalisent plus rapidement que prédit. Je vous invite à lire les publications de Nature et de The Lancet pour avoir réponses à vos questions.

Mères au front

Voilà pourquoi nous sommes des milliers de mères et de grands-mères de tous les horizons à nous mobiliser à l’occasion de la fête des Mères.

Nous demandons aux élu.e.s de tous les paliers de gouvernement de prendre les décisions qui s’imposent pour protéger la santé et la sécurité de nos enfants, lesquelles passent par la protection de l’environnement.

Les solutions existent. Elles sont nombreuses et à notre portée. Il faut maintenant les mettre en œuvre avec cœur et rigueur, en transcendant les joutes partisanes et les intérêts économiques à court terme.

Ayons ce courage par amour pour nos enfants et pour tous ceux et celles qui suivront.