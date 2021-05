[INFOGRAPHIE] Vaccination: les 50-59 ans près de la cible

Au cours de la dernière semaine, les progrès les plus marqués dans la campagne de vaccination ont été réalisés chez les 50 à 59 ans, qui ont maintenant reçu leur première dose à 53 %. Si on tient compte des rendez-vous pris, ce groupe d’âge est en bonne voie pour atteindre la cible de 75 % fixée par Québec. Les prochains jours devraient montrer une augmentation importante du taux de vaccination chez les plus jeunes, qui peuvent désormais prendre rendez-vous.

• À lire aussi: Au tour des jeunes de montrer leur adhésion