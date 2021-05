Les Rangers s’imposent face aux Bruins

Alexis Lafrenière a inscrit son 12e but de la saison dans un gain de 5 à 4 des Rangers de New York face aux Bruins, samedi après-midi, à Boston. Il s’agissait du dernier match de la formation new-yorkaise cette saison.

Lafrenière a participé à une poussée de quatre buts des visiteurs en troisième période. C’est Mika Zibanejad qui a ouvert le bal en début d’engagement pour créer l’égalité avec son 23e but de la saison.

Le jeune attaquant québécois a frappé à son tour deux minutes plus tard, en déjouant Tuukka Rask avec une belle feinte. Peu après, ce fut au tour de Vitali Kravtsov d’enfiler l’aiguille pour procurer une avance de deux buts aux visiteurs.

Brad Marchand a réduit l’écart en avantage numérique, mais Zibanejad est revenu à la charge. Patrice Bergeron s’en est mêlé en toute fin de match, mais les Rangers ont ensuite fermé la porte.

«Particulièrement en troisième, je crois que nous avons vraiment bien joué, a indiqué Zibanejad dans une entrevue rapportée par LNH.com. Nous avons joué contre une très bonne équipe et je crois que nous étions meilleurs plus le match avançait. Nous avons eu la victoire et terminons la saison d’une bonne façon.»

K'Andre Miller a également touché la cible du côté des Rangers. Chez les Bruins, Nick Ritchie et David Pastrnak ont été les autres marqueurs.

«Nous avons eu un début de troisième période difficile, a reconnu Pastrnak. Ils ont sorti en force et on sentit que nous n’étions pas prêts, ce qui est inacceptable. Nous avions joué un bon (premier) 40 minutes. C’est une dure leçon, mais nous allons apprendre de ça et tourner la page. Nous devons être prêts à 100% pour la semaine prochaine (pour le début des séries).»

De retour au jeu après avoir purgé une suspension d’un match, Pavel Buchnevich a obtenu trois mentions d’aide.

Il s’agissait d’une première victoire en six matchs pour les Rangers, qui ne participeront pas aux séries éliminatoires. Pour ce qui est des Bruins, ils sont toujours troisièmes dans la section Est, derrière les Penguins de Pittsburgh et les Capitals de Washington.

Les Bruins disputeront leur prochain match lundi contre les Islanders de New York, à Boston. Mardi, à leur dernier duel de la saison, ils croiseront le fer avec les Capitals, à Washington.