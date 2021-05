Libye: démonstration de force d’un groupe armé à Tripoli

Des hommes armés ont fait une démonstration de force dans la nuit de vendredi à samedi devant un hôtel à Tripoli qui sert de QG au Conseil présidentiel libyen, au moment où de profondes divisions refont surface dans le pays après une embellie politique.

Des images diffusées sur les réseaux sociaux montrent des dizaines d’hommes armés regroupés devant l’entrée de l’hôtel Corinthia, présentés comme des milices par des médias locaux.

La porte-parole du Conseil présidentiel Najwa Wheba, citée par l’agence libyenne de presse Lana, a confirmé cette descente menée dans «un des quartiers généraux où se réunit le Conseil».

«Aujourd’hui est un jour de repos hebdomadaire», a-t-elle toutefois indiqué, signifiant par là que le Conseil présidentiel n’était pas là sur les lieux.

Ce qui s’apparente à une démonstration de force des milices de Tripoli vise, selon la presse locale, à protester contre l’appel fait récemment par la ministre des Affaires étrangères Najla al-Mangoush au retrait des mercenaires et combattants étrangers stationnés dans le pays, y compris des troupes turques.

Proche des cercles de pouvoir dans l’Ouest, Ankara avait permis de mettre en échec, en juin 2020, une offensive de Khalifa Haftar, homme fort de l’Est, lancée en avril 2019 pour tenter de s’emparer de Tripoli.

Le pays d’Afrique du Nord, plongé dans le chaos depuis la chute du régime de Mouammar Kadhafi en 2011, était alors divisé entre deux pouvoirs rivaux en Tripolitaine (Ouest) et Cyrénaïque (Est).

La Turquie avait envoyé drones, instructeurs et conseillers militaires, qui forment désormais des cadets libyens dans le cadre d’une intense coopération entre les deux camps.

Khalifa Haftar avait bénéficié du soutien de la Russie et des Émirats arabes unis notamment.

Un cessez-le-feu a été signé en octobre et un gouvernement unifié, dirigé par Abdelhamid Dbeibah, a été porté au pouvoir au terme d’un processus politique parrainé par l’ONU, validé en mars par un vote du parlement.

Selon la feuille de route de l’ONU qui a permis la désignation de M. Dbeibah et d’un Conseil présidentiel de trois membres, le nouvel exécutif devra unifier les institutions pour sortir le pays d’un conflit internationalisé et mener la transition d’ici des élections en décembre.

En appelant, début mai, la Turquie à «coopérer pour mettre fin à la présence de toutes les forces étrangères», la cheffe de la diplomatie libyenne, originaire de Benghazi, s’est attirée une avalanche de critiques à Tripoli et d’innombrables appels à sa démission.

Malgré la fin des combats et l’installation d’un pouvoir unifié, de profondes divisions subsistent entre l’Ouest et l’Est, ce dernier étant de facto toujours contrôlé par Haftar, alors qu’on dénombre quelque 20 000 mercenaires et combattants étrangers de différentes nationalités toujours présents en Libye.