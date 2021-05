L’Océanic s’incline malgré 45 arrêts de Creed Jones

RIMOUSKI | Les Foreurs de Val-d’Or l’emportent 3-0 malgré les 45 arrêts du gardien de l’Océanic de Rimouski, Creed Jones, ce samedi au Centre Videotron de Québec, pour acculer la troupe de Serge Beausoleil au pied du mur dans cette série 3 de 5 dominée 2-0 par la formation abitibienne.

L’Océanic fera donc face à l’élimination lors du 3e match de la série, lundi après-midi. Nathan Légaré, Maxim Cajkovic et Jérémy Michel, dans une cage déserte, ont marqué pour les vainqueurs.

L’Océanic est parvenu à contenir la puissante attaque des Foreurs lors du premier engagement, même si la formation abitibienne a dominé 13-3 au chapitre des tirs au but. L’Océanic a tenu le coup lors de deux désavantages numériques. Creed Jones a été solide et ses coéquipiers ont bien fait pour s’emparer des retours et protéger le devant du filet. Luka Verreault a obtenu la meilleure chance dans le camp de l’Océanic. Serge Beausoleil a ramené son capitaine Nathan Ouellet comme défenseur. On a peu vu Simon Maltais qui a connu un match difficile vendredi, tandis que Mathis Gauthier a été utilisé comme attaquant sur le 4e trio.

Légaré ouvre la marque en deuxième

Les Foreurs ont ouvert la marque quelques secondes après la fin d’une pénalité imposée à Xavier Cormier lorsque Nathan Légaré y est allé d’un deuxième effort pour battre Creed Jones. Jordan Spence et Jérémy Michel ont obtenu des passes. Creed Jones a réalisé quelques gros arrêts par la suite pour garder son équipe dans le match. L’Océanic a bourdonné en fin de période lors d’un avantage numérique, mais n’est pas parvenu à tromper la vigilance de Jonathan Lemieux.

En milieu de troisième période, Maxim Cajkovic a doublé l’avance des Foreurs en battant Creed Jones sur une échappée. Il avait été bien alimenté par le capitaine, Jakob Pelletier. Jérémy Michel a complété le pointage dans un filet désert, en fin de rencontre.

En bref

L’Océanic utilisait la même formation que lors du premier match. Zachary Bolduc, Ludovic Soucy, Philip Casault et Émile Lambert sont tous blessés. Le 3e match de la série sera présenté lundi à 13 h.