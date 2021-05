«On n’a pas géré la rondelle aussi bien» -Jon Merrill

Fort d’un excellent début de match, le Canadien avait limité les Leafs à quatre maigres tirs en première période. Les locaux, passagers au cours de cet engagement, ont ouvert la machine au deuxième vingt.

« On n’a pas géré la rondelle aussi bien en deuxième période. On doit faire un meilleur travail pour la placer derrière leurs défenseurs afin de passer plus de temps dans leur territoire. Aussi, on n’a pas assez fait du bon travail pour faire avorter rapidement des jeux dans notre territoire. »

–Jon Merrill

Le Canadien a perdu sept des dix confrontations contre les Maple Leafs cette saison. À première vue, ça augure mal pour le premier tour des séries éliminatoires. Eric Staal n’est pas de cet avis.

« Ça ne veut rien dire. Quand les séries commencent, on efface le tableau et tout repart à zéro. Si effectivement on devait affronter les Leafs, notre intention serait de gagner la série en commençant par le premier match. »

–Eric Staal

Avec un temps d’utilisation de 8 min 29 s, Alex Belzile a été le joueur le moins utilisé par Dominique Ducharme. Ce qui ne l’a pas empêché de patiner avec la pédale au plancher chaque seconde. Le point qu’il a récolté était une belle récompense.

« J’ai passé beaucoup de temps avec Jake (Evans) à Laval. C’est un joueur qui joue de la bonne façon, donc c’est simple de jouer avec lui. Même chose pour (Artturi) Lehkonen. On avait une belle complicité, ce qui nous a permis de passer beaucoup de temps en zone offensive. »

–Alex Belzile

Avec cette victoire, les Leafs se sont assurés du titre de la division Nord.

« C’est un objectif que nous nous étions fixé en début de saison. Bien sûr, ce n’est pas l’objectif ultime, mais c’est un pas dans la bonne direction. »

–Mitch Marner