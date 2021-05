«Redécouvrir le Québec»: pour profiter pleinement de l’été!

Vous n’aurez besoin que d’un compagnon pour vous épauler dans l’une ou l’autre de vos prochaines virées de la province: le guide «Redécouvrir le Québec», écrit par Alain Demers, chroniqueur au «Journal de Montréal» et grand adepte de tourisme depuis plus de 25 ans.

Mettant en vedette les 19 régions de notre vaste territoire, le livre contient pas moins de 101 destinations chez nous, de nombreuses adresses à visiter et divers conseils afin de savourer les joies du plein air. Il offre toutes les clés pour élargir ses horizons, connaître le Québec pour ce qu’il est vraiment et tirer profit de ce que ses espaces verts ont à offrir. Surtout dans le contexte actuel.

«Peu importe la région où on se trouve, on va toujours trouver des destinations à découvrir. Peu importe ce qui va arriver avec la pandémie, on va trouver quelque chose», se plaît à dire son auteur.

PHOTO COURTOISIE/Anaëlle Victor-Demers

Facile et rapide

Avec ce livre, on simplifie aussi grandement les étapes de réservations, notamment celles d’un chalet, qui représentent bien souvent un casse-tête.

«Le réflexe de beaucoup de gens - et on peut comprendre ça - c’est la SEPAQ ou aller sur Google et taper “Comment louer un chalet”. Là, on peut se perdre, explique Alain Demers. Et ces chalets-là, dans bien des cas, n’ont pas été inspectés, n’ont pas été vérifiés, on ne sait pas trop ce qui va arriver avec le dépôt. C’est inutilement compliqué et inutilement long.»

PHOTO COURTOISIE/Phil Norton

Au top!

Autres éléments intéressants et fort utiles, le livre est bonifié de divers palmarès.

Les plages les mieux cotées pour leur qualité de l’eau se retrouvent au sommet. Par ailleurs, Alain Demers en profite pour rappeler que le Québec n’a rien à envier à un État américain prisé en matière de plages.

«Si les frontières étaient grandes ouvertes, il y a beaucoup de gens qui iraient dans le Maine. Dans le Maine, l’eau est à 17 degrés. C’est pas mal froid. Au Québec, la température dans les lacs et les plages que je propose est en moyenne de 24 degrés. Une méchante différence!»

Sa destination par excellence? Le Saguenay-Lac-Saint-Jean.

PHOTO COURTOISIE/Jimmy Vigneux

Quant aux pistes cyclables, la sélection ne s’est pas faite facilement, car le Québec regorge d’endroits où il est fort agréable de rouler.

«Il y a beaucoup de belles pistes, mais il y en a qui ressortent du lot. Je pense entre autres à l’Estriade, qui part de Granby. Elle est impeccable. À chaque kilomètre, il y a une borne, il y a des haltes. C’est une piste à peu près parfaite, très agréable à rouler. Même chose pour la Véloroute des Bleuets: on a de beaux points de vue et elle est formée d’un grand nombre de pistes cyclables.»

Avec sa kyrielle d’idées de sorties, Alain Demers souhaite rejoindre tout le monde, car, comme il le dit si bien: «on a le droit de penser à des vacances.» Même avec la pandémie qui sévit.

Publié aux Éditions du Journal, le livre «Redécouvrir le Québec» est en vente.