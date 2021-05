Redécouvrir le Québec: pour profiter pleinement de l’été!

Après une saison touristique au rythme de la pandémie, en 2020, nos joyaux touristiques du Québec s’apprêtent à vivre un deuxième été différent des autres. Comment sont-ils préparés, ont-ils retenu des leçons de l’été dernier, et attendent-ils beaucoup de touristes ? Nos journalistes sont allés à la rencontre de différents intervenants dans les régions du Québec et témoignent des défis, mais aussi des attentes en vue de la belle saison. Vous trouverez également des suggestions de lieux à visiter tirés du livre Redécouvrir le Québec d’Alain Demers, qui vient tout juste de paraître. Bonne lecture !

Vous n’aurez besoin que d’un compagnon pour vous épauler dans l’une ou l’autre de vos prochaines virées dans la province : le guide Redécouvrir le Québec, écrit par Alain Demers, chroniqueur au Journal de Montréal et grand adepte de tourisme depuis plus de 25 ans.

Mettant en vedette les 19 régions de notre vaste territoire, le livre contient pas moins de 101 destinations, de nombreuses adresses à découvrir et divers conseils afin de savourer les joies du plein air.

Alain Demers

Auteur du livre Redécouvrir le Québec

Il offre toutes les clés pour élargir ses horizons, connaître le Québec pour ce qu’il est vraiment et tirer profit de ce que ses espaces verts ont à offrir. Surtout dans le contexte actuel.

« Peu importe la région où on se trouve, on va toujours trouver des destinations à découvrir. Peu importe ce qui va arriver avec la pandémie, on va trouver quelque chose », se plaît à dire son auteur.

Facile et rapide

Avec ce livre, on simplifie aussi grandement les étapes de réservations, notamment celles d’un chalet, qui représentent bien souvent un casse-tête.

« Le réflexe de beaucoup de gens – et on peut comprendre ça –, c’est la SEPAQ ou aller sur Google et taper “Comment louer un chalet”. Là, on peut se perdre, explique Alain Demers. Et ces chalets-là, dans bien des cas, n’ont pas été inspectés, n’ont pas été vérifiés, on ne sait pas trop ce qui va arriver avec le dépôt. C’est inutilement compliqué et inutilement long. »

Autres éléments intéressants et fort utiles, le livre est bonifié de divers palmarès.

Les plages les mieux cotées pour leur qualité de l’eau se retrouvent au sommet. Alain Demers en profite pour rappeler que le Québec n’a rien à envier à un certain État américain prisé en matière de plages. « Si les frontières étaient grandes ouvertes, il y a beaucoup de gens qui iraient dans le Maine. Dans le Maine, l’eau est à 17 degrés. C’est pas mal froid. Au Québec, la température dans les lacs et les plages que je propose est en moyenne de 24 degrés. Une méchante différence ! »

Sa destination par excellence ? Le Saguenay–Lac-Saint-Jean.

Tourisme sur deux roues

Quant aux pistes cyclables, la sélection ne s’est pas faite facilement, car le Québec regorge d’endroits où il est fort agréable de rouler.

« Il y a beaucoup de belles pistes, mais il y en a qui ressortent du lot. Je pense entre autres à l’Estriade, qui part de Granby. Elle est impeccable. À chaque kilomètre, il y a une borne, il y a des haltes. C’est une piste à peu près parfaite, très agréable à rouler. Même chose pour la Véloroute des Bleuets : on a de beaux points de vue et elle est formée d’un grand nombre de pistes cyclables. »

Avec sa kyrielle d’idées de sorties, Alain Demers souhaite rejoindre tout le monde, car, comme il le dit si bien : « on a le droit de penser à des vacances. » Même avec la pandémie qui sévit.

►Publié aux Éditions du Journal, le livre Redécouvrir le Québec est en vente.

L’art de se réinventer a rapporté en Estrie

Photo collaboration spéciale, Maryse Mathieu

Prise d’assaut pour les activités de plein air et l’agrotourisme, enregistrant même des records d’achalandage en été et durant la saison de ski, la région des Cantons-de-l’Est entrevoit le même scénario cette année. Le secret ? Se réinventer.

Le défi d’attirer les visiteurs en ville en Mauricie

Photo courtoisie, Tourisme Trois-Rivières

Avec son parc national, ses grands espaces et ses rivières, la Mauricie a réussi à attirer bon nombre d’amants de la nature, mais la région espère maintenant amener aussi les touristes en ville.

Le visage touristique de Mont-Tremblant a changé

Photo courtoisie

Le tourisme a changé de visage à Mont-Tremblant qui, malgré l’absence de visiteurs étrangers et une perte de recettes conséquente, semble plutôt bien tirer son épingle du jeu en ces temps de pandémie.

L’Outaouais mise sur sa population locale

Photo tirée de Facebook, Tourisme Outaouais

L’Outaouais ciblera d’abord la population locale en vue de la prochaine saison touristique afin de l’inviter à découvrir ou à redécouvrir ses attraits.

Top 10 des plages les mieux cotées pour la qualité de l’eau

Photo courtoisie

Dans le cadre du programme gouvernemental québécois Environnement-Plage, des échantillons d’eau sont prélevés puis analysés dans plusieurs plages publiques un peu partout au Québec.

La fidélité des Québécois a sauvé l’été

Photo courtoisie

Malgré une saison touristique 2020 qui s’annonçait incertaine, le Saguenay–Lac-Saint-Jean a pu sauver les meubles en comptant sur une fidèle clientèle québécoise qui a partiellement compensé la perte soudaine des touristes

Charlevoix parmi les chouchous

Photo Simon Baillargeon

L’incertitude causée par la pandémie a vite fait place au soulagement l’été dernier dans la région de Charlevoix, que les touristes québécois ont littéralement prise d’assaut.

Le Bic fait courir les foules

Photo Dominique Lelièvre

Répondant à un besoin réel des Québécois de se reconnecter avec la nature, le parc national du Bic a connu un achalandage spectaculaire l’été dernier, et tout indique que cette affluence se répétera lors de la prochaine saison estivale.

La catastrophe évitée aux Îles

Photo Stéphanie Martin

En 2020, la pire saison en matière d’achalandage depuis 25 ans, l’industrie touristique des Îles de la Madeleine s’attendait à la catastrophe, mais a réussi à garder la tête hors de l’eau. Elle a maintenant les yeux tournés vers l’été 2021, que tous espèrent le plus « normal » possible.

La Gaspésie tient le coup

Photo Dominique Lelièvre

Après une année tumultueuse où elle s’est malgré tout sentie privilégiée, l’industrie touristique gaspésienne travaille fort pour demeurer la région chouchoute des Québécois à l’avenir.

