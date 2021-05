Sanction sévère contre un combattant québécois

Le combattant québécois de lethwei traditionnel Dave Leduc ne pourra pas participer à de compétition internationale pendant deux ans, à la suite d’une sanction émise par la Fédération de lethwei traditionnel du Myanmar (FLTM).

• À lire aussi: L’avenir nous appartient: nous le voulons français

• À lire aussi: UFC: Jourdain et Barriault en action à Vegas

• À lire aussi: Le combattant québécois qui veut développer le Myanmar

Cette décision survient après des commentaires virulents de l’athlète de 29 ans au sujet du champion de Muay Thaï Banchamek Buakaw et contre le sport pratiqué par ce dernier.

«Il a violé les règles et l’éthique telle qu’émise par la FLTM», peut-on lire dans un communiqué émis par le président de la fédération, Thein Aung, vendredi.

«Ceci pourrait ternir la réputation entre la Thaïlande et le Myanmar.»

En plus de ne pas pouvoir représenter et pratiquer le lethwei traditionnel au Myanmar et partout dans le monde pour les deux prochaines années, Leduc a été mis sur une liste noire. Il lui sera interdit de rentrer dans le pays où il pratiquait son art.

En novembre 2020, le natif de Gatineau avait disputé un premier combat de lethwei traditionnel aux États-Unis. Leduc avait aussi pris la parole lors d’une manifestation contre les mesures sanitaires au Canada, lui qui a aussi dénoncé la situation sur plusieurs plateformes.