Une femme de 21 ans portée disparue à Montréal

Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) demande l’aide de la population afin de retrouver une femme de 21 ans, portée disparue depuis vendredi.

Mélodie Desjardins-Aspirot a été vue pour la dernière fois dans la nuit de vendredi à samedi, vers 2 h 30, et n’a pas donné de nouvelles depuis. Ses proches ont des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité, a précisé le SPVM.

La jeune femme mesure 1 m 63 (5pi 4 po) et pèse 62,5 kg (135 lb). Elle a les cheveux blonds mi-longs, les yeux bruns et plusieurs tatouages, dont un prénom du côté gauche du cou et un prénom sur l’avant-bras gauche. Elle aurait une cicatrice au front et la lèvre percée.

Toute personne ayant de l'information permettant de la retrouver peut communiquer avec les autorités en composant le 911.