Une victoire de l'Armada signée Corbeil et Gravel

L’Armada de Blainville-Boisbriand a eu chaud, mais la victoire a finalement été obtenue en prolongation dans le premier match de la série de deuxième ronde contre les Tigres de Victoriaville, samedi après-midi, à Québec.

Benjamin Corbeil a joué les héros en inscrivant le but vainqueur, en désavantage numérique, lors de cette partie disputée dans la «bulle» du Centre Vidéotron.

Le crédit revient également au gardien de l’Armada Charles-Édward Gravel qui, quelques instants plus tôt, s’imposait devant le filet avec un bel arrêt.

Gravel, qui a repoussé 25 rondelles au cours de la rencontre, a été particulièrement solide en troisième période même si, avec neuf secondes à écouler au cadran, l’attaquant Shawn Element a réussi à niveler le pointage.

Nicolas Daigle avait ouvert la marque dans cette partie pour Victoriaville, en deuxième période, durant une supériorité numérique. Déployant à son tour son jeu de puissance, l’Armada avait été en mesure de créer l’égalité 1 à 1 avant la fin de l’engagement, grâce à Mathias Laferrière. Tommy Bouchard avait ensuite donné les devants à la formation de Blainville-Boisbriand dès la première minute de jeu, au troisième tiers.

Devant le filet des Tigres, Nikolas Hurtubise a également bien fait avec 25 arrêts.

Ça se poursuit dimanche!

L’Armada est confronté aux Tigres lors de la deuxième ronde des séries éliminatoires de la Ligue de hockey junior majeur du Québec après avoir disposé des Olympiques de Gatineau au premier tour.

Lors de cette précédente série 3 de 5, remportée en quatre matchs par l’Armada, Laferrière s’était déjà signalé avec une récolte de cinq points, dont deux buts. Le défenseur Miguël Tourigny en est un autre qui contribue offensivement, ayant cumulé cinq points en première ronde face aux Olympiques. Blanchi de la feuille de pointage samedi, Tourigny a néanmoins complété le match avec un différentiel de +1.

La série entre l’Armada et les Tigres se poursuivra dès dimanche soir avec le deuxième match. Plus tôt dans la journée, les Remparts de Québec et les Saguenéens de Chicoutimi ont rendez-vous, tout comme le Titan d’Acadie-Bathurst et les Islanders de Charlottetown.