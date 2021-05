Vélo à pneus surdimensionnés: du plaisir 12 mois par année

Même si la neige a disparu, il n’est pas question de remiser son vélo à pneus surdimensionnés et ainsi se priver du plaisir qu’il procure aussi pendant la belle saison. Après tout, ce sport se pratique à l’année.

Le vélo à pneus surdimensionnés, aussi appelé vélo dodu ou fat bike en anglais, permet de « rouler l’hiver comme l’été et en toutes conditions », souligne Dominique Faure, copropriétaire de Spherik. Cette polyvalence, il la tient de la grosseur de ses pneus qui lui fournissent plus d’adhérence, de traction, de suspension, de stabilité sur la neige l’hiver, mais aussi sur le sable, les pierres, le gravier, la boue, les racines, la terre, etc. Évitant les dérapages, donnant l’impression de flotter parfois, puis agrippant davantage les obstacles à surmonter... Inutile de le ranger pour les six prochains mois.

Vélo d’exploration

« Fondamentalement, quand il est utilisé l’été, le fat bike n’est pas associé à une pratique de performance, mais plus d’exploration, de randonnée, sans se soucier d’avoir une suspension sur le vélo, car les pneus servent de suspension au sol », explique M. Faure. Il faut toutefois s’attendre à aller moins vite, à prendre plus de temps qu’en vélo de montagne pour parcourir une même distance.

« On roule avec une pression beaucoup moins élevée dans les pneus, ce qui amène un phénomène d’amortissement causé par la déformation des pneus. Quelqu’un de moins expérimenté prendra donc la ligne droite d’un sentier technique avec plus de facilité qu’en vélo de montagne », dit-il.

Pour tous !

Vu son allure imposante, certaines personnes peuvent avoir l’impression que le vélo dodu est lourd et difficile à conduire. Au contraire, « c’est un vélo super habile », indique Émilie Pelletier, propriétaire de Tuque et Bicycle expériences. Avec plus de pression dans les pneus sur les pistes cyclables ou avec une bonne suspension des pneus sur des chemins plus cahoteux, « les gens n’ont pas à craindre ce sur quoi ils vont rouler, peu importe le sol », dit-elle. La stabilité que ce vélo procure les met en confiance.

C’est une activité « plaisante, dans le même esprit que la randonnée pédestre ou la raquette », compare M. Faure, qui voit des usagers de tous les âges, surtout depuis l’arrivée du fat bike à assistance électrique démocratisant encore plus le sport.

Vérification saisonnière

Avant d’entamer la saison estivale, les propriétaires de vélos dodus doivent réaliser « une vérification complète, pour s’assurer qu’il est en bonne condition pour rouler l’été », conseille M. Faure. Lors de cette mise au point, il est judicieux de démonter complètement le pédalier pour le nettoyer et le huiler, afin d’éviter que la corrosion due à la condensation hivernale affecte le roulement. De plus, les cyclistes préférant les pneus cloutés pendant l’hiver devront les changer pour une paire de pneus à crampons.

En location

Tuque et Bicycle expériences débutera en mai un service de location de vélos à pneus surdimensionnés livrés à domicile, service qui a d’ailleurs été proposé tout l’hiver. « Je veux montrer aux gens que lorsqu’on adapte l’activité à soi, ça vaut la peine. Ça permet de découvrir la ville, de se découvrir soi-même et de bouger, surtout en temps de pandémie », affirme Mme Pelletier. En parcourant les sentiers et les pistes cyclables près de chez eux, ils développeront peut-être l’envie de rouler dans la neige et en famille, puisque plusieurs grandeurs de vélo sont disponibles.