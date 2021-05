Au feu! entre Prince et Queen

Photo Martin Chevalier

WELLINGTON, ENTRE UN « PRINCE » ET UNE « QUEEN »

Photo courtoisie, Archives de la Ville de Montréal

On peut aujourd’hui parcourir la rue Wellington en partant du Vieux-Montréal jusqu’à Lachine, en passant par Griffintown. Or, c’est grâce à la vente d’un terrain des Sœurs Grises si ce chemin, bien plus ancien qu’il n’y paraît, a pu être relié à la rue McGill, en 1842. On le retrouve parfois sur les cartes du régime français sous le nom de « chemin de Lachine », indiquant clairement que c’est par cette voie qu’on fait le trajet vers le sud-ouest de l’île. Quant aux rues Prince et Queen qui croisent toutes deux ici la rue Wellington, à qui peuvent-elles bien faire référence ? Eh bien, à personne en particulier ! C’est à Thomas McCord, propriétaire de ces terrains en 1818, qu’on doit ces noms de rue génériques, destinés probablement à honorer tous les futurs tenants de ces titres. Quant à Wellington, il est question ici d’Arthur Wellesley, duc de Wellington, vainqueur de Napoléon à Waterloo, en 1815.

L’INCENDIE DES TEINTURIERS HOLLANDER & SONS

Photo courtoisie, Archives de la Ville de Montréal

Un impressionnant brasier vient d’être maîtrisé par les pompiers, rue Wellington près de la vieille ville. Avec le temps encore frais, l’eau a sculpté sur la ruine une saisissante structure de glace. La veille, plus de 200 pompiers se sont acharnés sur l’incendie qui a ravagé les installations de la Hollander & Sons, une entreprise de teinturerie spécialisée dans la teinture des fourrures. L’atelier Hollander & Sons se faisait une fierté de son produit « Hudson Seal », une technique de traitement et de teinture de la fourrure très en vogue au tournant du XXe siècle et jusque dans les années 1950. Il s’agissait de teindre dans un noir très profond une fourrure de rat musqué rasé court. Les produits chimiques hautement inflammables ont causé des brûlures graves à une soixantaine d’employés. La tragédie aura directement causé trois décès et des dommages d’une valeur de plus de 200 000 $.

LES ÉVAPORATEURS GRIMM

Photo courtoisie, Archives de la Ville de Montréal

L’édifice ci-contre, toujours visible de nos jours, abrite alors la Grimm Manufacturing Co. Quand Gustav Grimm fonde son entreprise en Ohio, il est loin de se douter qu’elle deviendra l’une des plus anciennes manufactures d’équipement pour cabanes à sucre ! L’ouverture de l’usine de Montréal en 1892 rue Wellington témoigne du flair des administrateurs pour la production québécoise de sirop d’érable. Cette société est surtout connue pour ses évaporateurs, ces bassins rectangulaires qui recueillent la sève et qui, en la chauffant, la transforment en sirop. Le sérieux de l’entreprise dans le traitement du précieux liquide est même directement lié à une loi votée en 1915 par le gouvernement québécois pour garantir la pureté du produit et ses conditions de production. J.H. Grimm, successeur du fondateur, s’attaque aussi aux conditions d’hygiène dans lesquelles le sirop est produit. Il crée une des premières associations de producteurs, l’association Maple Tree, qui a justement pignon sur la rue Wellington, dans le même édifice que l’entreprise Grimm.