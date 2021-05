Belgique: un rassemblement nocturne dispersé par la police

Un rassemblement à Bruxelles de plusieurs centaines de personnes qui fêtaient la levée du couvre-feu a été dispersé par la police dans la nuit de samedi à dimanche, provoquant quelques incidents, a-t-on appris auprès des forces de l'ordre.

Une foule de jeunes s'était massée sur la place Flagey, un lieu habituel de rassemblements, au premier jour de la réouverture des terrasses dans le pays.

Trois personnes ont été arrêtées au cours de la dispersion, vers 01H30, a indiqué dimanche à l'AFP un porte-parole de la police.

Un participant a été blessé à la tête par un projectile, de même qu'un policier, touché par les éclats de vitre de sa voiture contre laquelle avait été jeté un objet.

Les forces de l'ordre ont fait usage d'un canon à eau pour faire partir les quelques 500 personnes encore présentes sur les lieux, malgré les appels des autorités.

Le bourgmestre d'Ixelles, Christos Doulkeridis, était notamment intervenu pour inciter les jeunes, pour la plupart non masqués, à rentrer chez eux.

De nombreux Belges se sont retrouvés samedi aux terrasses des cafés et restaurants, qui ont rouvert après presque sept mois. Le couvre-feu a été levé, remplacé par une interdiction des rassemblements de plus de trois personnes à l'extérieur entre minuit et 5h00.

Ces dernières semaines, deux rassemblements festifs interdits au bois de la Cambre, grand parc bruxellois, avaient dégénéré en incidents lors de leur dispersion par la police.