C'est fini pour Rick Tocchet en Arizona

Les Coyotes de l’Arizona ont confirmé dimanche que l’entraîneur-chef Rick Tocchet ne reviendra pas à la barre de l’équipe en 2021-2022, les deux parties ayant choisi de se séparer à l’amiable.

• À lire aussi: La fin pour John Tortorella à Columbus

L’ancien joueur n’aura donc pas droit à une nouvelle entente après celle devant se terminer le 30 juin. Cette saison, le club de Glendale a pris le cinquième rang de la section Ouest avec un dossier de 24-26-6 bon pour 54 points. Tocchet, 57 ans, avait décroché le poste d’instructeur-chef le 11 juillet 2017. Il a présenté une fiche de 125-131-34, menant les siens en séries éliminatoires l’an passé pour la première fois depuis 2012.

«Après avoir rencontré Rick, nous avons convenu qu’un changement était la meilleure option pour les intérêts de l’organisation, a affirmé le directeur général des Coyotes, Bill Armstrong, par voie de communiqué. Ce fut une décision difficile, mais nous croyons que c’est le temps de miser sur une nouvelle direction et un leadership différent. Rick est un très bon entraîneur et une personne formidable. Nous apprécions sincèrement son travail acharné et son dévouement pour notre formation dans les quatre dernières années.»

Malgré la douleur de la nouvelle le concernant, Tocchet a tenu à commenter le tout.

«Ce fut un honneur de diriger les Coyotes, a-t-il dit. Je voue un grand respect et de l’admiration pour tous les joueurs que j’ai dirigés en Arizona, ainsi que pour le personnel d’instructeurs et les autres employés. [...] J’ai aimé vivre, jouer et diriger en Arizona. Cet endroit sera toujours spécial pour moi.»

Expérience vaste

Ex-joueur prolifique de la Ligue nationale, l’Ontarien a été entraîneur adjoint chez les Penguins de Pittsburgh pendant trois campagnes avant de se retrouver en Arizona, remportant deux coupes Stanley. Il a aussi été le pilote du Lightning de Tampa Bay en 2008-2009 et en 2009-2010, après avoir fait partie du personnel d’entraîneurs de l’Avalanche du Colorado (2002 à 2004) et des Coyotes (2005-2006).

Sur la glace, Tocchet a porté les couleurs des Flyers de Philadelphie, des Penguins, des Kings de Los Angeles, des Bruins de Boston, des Capitals de Washington et des Coyotes. En 1144 matchs, il a touché la cible 440 fois et fourni 512 mentions d’aide pour 952 points.