Cette compagnie vous paye pour dormir

Une entreprise américaine pourrait bien avoir trouvé l’emploi de rêve de plusieurs personnes.

La compagnie Eachnight est à la recherche de cinq travailleurs qui seront essentiellement payés pour dormir.

Spécialisée dans les conseils sur le sommeil, l’entreprise souhaite embaucher cinq personnes qui auront comme définition de tâches de faire une sieste quotidienne pendant 30 jours consécutifs et ensuite documenter leur expérience.

L’objectif est de mettre à l’épreuve diverses théories sur les bienfaits et les inconvénients de faire une sieste tous les jours.

Le salaire est de 50 dollars par sieste, pour un total de 1500 dollars à la fin du mois.

Les personnes intéressées doivent être âgées d’au moins 18 ans et ont jusqu’au 31 mai pour poser leur candidature.