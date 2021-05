«Je n’ai pas le choix de gagner»

Fallait d’abord arriver à oublier Rimouski. Oublier les yeux fous d’Yves Ulysse. Un Yves Ulysse transporté, transformé. Un Yves Ulysse qu’un ouragan n’aurait pas ralenti.

Ceux qui étaient à Rimouski ce soir-là n’oublieront jamais. Mathieu Germain, guerrier s’il en est un, était débordé. Il n’arrivait pas à retrouver ses repères. La tempête était trop violente.

Une tempête qui s’était poursuivie dans le lobby de l’hôtel Rimouski jusqu’au petit matin.

Sans extravagances, sans impolitesses, juste une terrible tension que personne n’arrivait à dissiper. Camille Estephan inclus.

Dans les jours qui ont suivi, tout le monde a parlé d’Yves Ulysse. Quant à Mathieu Germain, on a appris qu’il avait souffert d’une déchirure ligamentaire au pied à la fin du combat et qu’il se reposait à la maison avec sa blonde et ses filles.

Rebâtir sa confiance

Puis tranquillement, lentement, la tempête de Rimouski est sortie de sa tête. Il a repris l’entraînement en vérifiant l’état de son pied : « J’ai pu recommencer à courir comme avant et à m’entraîner très dur au gymnase ». Ces bons entraînements et surtout de bons rounds de sparring ont fait le reste. La confiance est revenue : « J’ai réalisé que ma mâchoire était correcte, que tout était là. J’avais un nouvel objectif. Battre Steve Claggett, un adversaire rude et coriace. Je dirais qu’il est comme Gabriel Rosado. Un adversaire que tu dois battre sur la route des grands combats », racontait Mathieu hier en se rendant à son entraînement de peaufinage avant le combat de samedi prochain.

Ce sera un combat très dur. Quand les deux hommes se sont affrontés au Casino de Montréal, on a eu droit à ce que plusieurs ont choisi comme combat de l’année : « J’ai baissé de régime à la fin. Pas parce que j’avais manqué de jus. Cette fois, je veux être certain de ne pas connaître ces ratés. Je vais essayer de créer des zones, des moments, de briser le rythme. Je sais que Claggett peut faire 22 rounds s’il le faut », dit-il.

Puis, la voix plus grave, il ajoute : « Pour moi, c’est le combat le plus important de ma vie. Si je gagne, j’aurai droit aux finales et je pourrai effacer tous les doutes. Si je perds, je sais que je serai confronté à une dure réalité. Le combat le plus important de ma carrière. Je n’ai pas le choix de gagner », dit-il.

Pas magané

Après sa défaite contre Ulysse, Mathieu n’a jamais pensé à la retraite. Sa blonde n’a jamais abordé le sujet non plus. La boxe est sa vie. En fait, c’est la boxe et sa famille. Comme il le dit avec humour : « Moi, la pandémie, ça n’a pas changé beaucoup ma vie. Ç’a toujours été m’entraîner pour la boxe et revenir à la maison pour être avec ma famille. C’est quasiment la même routine », explique-t-il avec le sourire dans la voix.

« Je n’ai pas pensé à la retraite parce que je n’ai pas connu une carrière pour me faire maganer. Je n’ai jamais été mis K.O. chez les amateurs, même chose en sparring. Même mes défaites chez les pros n’ont pas été des défaites pour me mettre en danger côté santé. J’ai pas de séquelles, rien. Pis, je suis assez intelligent pour me rendre compte si ça arrive que le temps de m’arrêter est arrivé. Pour l’instant, j’aime l’entraînement, j’aime ce mode de vie, j’aime les endorphines durant les combats, j’aime à peu près tout de la boxe », dit-il.

Et qu’est-ce que Mathieu Germain n’aime pas dans la boxe ?

« La coupure de poids. La déshydratation. Je ne suis pas comme Georges St-Pierre qui perdait rapidement son poids. Cette fois, le report d’un mois du combat m’a aidé. Mais des fois, en déshydratation, je rêve que je me baigne dans une source d’eau fraîche. C’est quasiment un rêve érotique », dit-il en riant.

Pour ce combat contre Steve Claggett, Mathieu Germain est à 147 livres à une semaine du combat. Jeff Gaudreault, son spécialiste, est déjà satisfait...

Un Canadien errant, banni de ses foyers

Un Canadien errant, banni de ses foyers, c’est la chanson d’une tristesse inouïe qui raconte l’exil des Patriotes de 1837.

Les exilés faisaient partie des chanceux puisque les autres furent pendus.

La chanson composée par un jeune Antoine Gérin-Lajoie remonte à 1842. Il faut le souligner parce que c’est avant la création du Canadien de Montréal... même si le Canadien fête ses 112 ans.

Tour de passe-passe

Hier soir, grâce à un tour de passe-passe pour réussir à insérer Alex Belzile comme Québécois de service dans l’alignement, le Canadien a évité de faire la grande Histoire. Disputer un match sans aucun Québécois dans la Sainte Flanelle.

Pas de Vézina, pas de Morentz, pas de Richard, pas de Béliveau, pas de Lafleur, pas de Roy, pas de Carbonneau, pas de Théodore, plus personne. Pour la première fois en 112 ans. C’était le risque à quelques heures du match.

Trevor Timmins qui œuvrait déjà avec Bob Gainey puis Pierre Gauthier et enfin avec Marc Bergevin a failli réussir le grand dessein...

Plus personne, plus rien.

Il a raté la grande Histoire, il est en train de réussir la petite...

Bravo ! Je lève mon chapeau.

M. Molson, mes félicitations à vous aussi. Cela a pris un truc de dernière minute pour éviter cette grande première. Pas un « Frog » dans notre club. C’est arrivé pendant votre règne.

Vous avez le droit d’être fier.