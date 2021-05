Les 5 chiens les plus populaires de la pandémie au Canada

L’année 2020 restera à jamais marquée dans l’histoire, car bien des choses ont changé dans nos vies durant la pandémie. Un des changements intéressants est sans aucun doute le fait que le nombre d’adoption de chiens a augmenté de façon significative. Mais quelles sont donc les races de chiens les plus populaires de 2020 ? Le Club Canin Canadien a récemment répondu à cette question.

Le Club Canin Canadien (CCC) a publié son palmarès annuel des races de chiens les plus populaires au Canada en 2020. Cette liste reflète une belle diversité. Des chiens de différentes tailles, provenant de cinq des sept groupes de chiens du CCC, ayant des besoins variés en matière d’exercice et de toilettage. Une belle brochette de candidats ! Sans plus tarder, voyons voir ce top 5 pandémique...

Le labrador en 1re place

Photo Adobe Stock

Ce sont les chiens préférés des Canadiens pour la 26e année consécutive ! Originaires du Labrador et bons chiens de chasse, ils sont de nature douce et font généralement de bons chiens pour des familles actives. Les labradors existent en trois couleurs : noir, jaune et chocolat.

Le golden retriever en 2e place

Photo Adobe Stock

Ce chien de chasse originaire d’Écosse a gagné le cœur de bien des gens puisqu’il est très social et souvent désireux de plaire. C’est aussi un bon chien de famille s’il est bien socialisé. Son beau pelage aux tons dorés nécessite toutefois un brossage régulier et des bains occasionnels.

Le berger allemand en 3e place

Photo Adobe Stock

C’est le chien de travail par excellence. C’est un chien généralement fort, courageux et agile. Pas étonnant qu’il soit souvent utilisé comme chien de police ou de secouriste ! Il est bien adapté au climat local grâce à son double poil qui le protège à la fois du froid et de la chaleur.

Le grand caniche en 4e place

Photo Adobe Stock

Le grand caniche ou caniche royal est un magnifique chien qui est réputé pour sa fidélité, sa docilité, son intelligence et sa bonhomie. Cette race est reconnue pour provoquer un peu moins d’allergies chez l’humain. Un toilettage régulier est essentiel pour lui, car ses poils s’emmêlent facilement. Un abonnement chez le toiletteur s’impose donc !

Le bouledogue français en 5e place

Photo Adobe Stock

Il est de plus en plus populaire ici depuis quelques années à cause de sa petite face adorable et son caractère plutôt sympathique. C’est un petit chien court sur patte, robuste, au museau plutôt écrasé. Ce sont des chiens plutôt calmes, presque paresseux parfois, sans doute à cause de la conformation de leur système respiratoire. On les entend d’ailleurs ronfler souvent !

Quelle race de chien vous conviendrait le mieux ?

Vous avez un coup de cœur ? Bien ! Cela étant dit, il faut se le dire : ce n’est pas parce qu’une race est populaire qu’elle convient à tout le monde. Loin de là ! Il faut prendre une décision réfléchie et choisir un chien qui nous convient vraiment, particulièrement au niveau de notre style de vie. Il est donc essentiel de faire des recherches et de discuter avec des éleveurs, des propriétaires et des professionnels du milieu canin (vétérinaires, éducateurs canins, etc.) avant de choisir une race de chien en particulier. Ensuite, il faudra aussi mettre les efforts nécessaires pour l’éduquer, le socialiser.