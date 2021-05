Les Flames sont toujours en vie

En venant à bout des Sénateurs d’Ottawa 6 à 1, dimanche au Scotiabank Saddledome, les Flames de Calgary ont évité l’élimination de la course aux séries dans la section Nord.

La formation de l’Alberta n’est toutefois pas au bout de ses peines. Si elle désire compétitionner pour la coupe Stanley, elle devra remporter ses quatre derniers duels et souhaiter que le Canadien de Montréal subisse la défaite en temps réglementaire lors de ses deux dernières parties de la saison régulière.

Contre les «Sens», Johnny Gaudreau et Matthew Tkachuk ont sonné la charge. Les deux patineurs des Flames ont chacun amassé un but et deux mentions d’aide. Tkachuk a mis fin à une disette de 13 rencontres sans filet.

Mikael Backlund, Michael Stone, Dillon Dubé et Mark Giordano ont amassé les autres buts des vainqueurs, tandis que la réplique des perdants est venue du bâton de Josh Norris.

Il s’agissait d’une première défaite pour la formation de la capitale fédérale en quatre sorties. Les Sénateurs, qui sont déjà éliminés de la course aux séries, concluront leur campagne 2020-2021 mercredi soir avec une visite des Maple Leafs de Toronto.

Alex DeBrincat fait encore des siennes

Au United Center, l’attaquant des Blackhawks de Chicago Alex DeBrincat a fait bouger les cordages à deux reprises et sa formation a vaincu les Stars de Dallas au compte de 4 à 2.

Il s’agissait d’un sixième match consécutif où le franc-tireur de 23 ans inscrivait au moins un but. Face à la formation texane, il a amassé ses 30e et 31e réussites de la présente campagne.

Brandon Hagel et MacKenzie Entwistle ont inscrit les autres filets des vainqueurs. Dans le cas du second, c’était son premier but dans la Ligue nationale. Il y disputait son quatrième match.

Patrick Kane a quant à lui amassé deux mentions d’aide. L’Américain a ainsi franchi le cap des 50 aides pour une septième fois en 14 saisons dans le circuit Bettman.

Devant le filet des Hawks, Kevin Lankinen a repoussé 37 des 39 rondelles que les patineurs des Stars ont envoyées dans sa direction. Il a été déjoué par des tirs de Denis Gurianov et de Mark Pysyk.