LNH: les Jets misent sur leur jeu défensif

En panne offensivement depuis plusieurs matchs, les Jets de Winnipeg se retrouvent dans une situation dangereuse à quelques jours du début des séries éliminatoires, puisqu’ils ne peuvent se permettre de sacrifier leur jeu défensif pour se redonner confiance à l’attaque.

• À lire aussi: Lightning: un coup de poing de Patrick Maroon n’a pas plu à la LNH

• À lire aussi: Connor McDavid atteint le cap des 100 points

• À lire aussi: Les Leafs ont eu le dernier mot

N’ayant marqué que 16 buts en neuf parties — une production se traduisant par une fiche de 1-8-0 —, la formation du Manitoba doit malgré tout se concentrer sur sa défense, car elle est assurée d’affronter les Maple Leafs de Toronto ou les Oilers d'Edmonton au premier tour éliminatoire.

Ces deux équipes comptent en effet sur des duos offensifs explosifs capables de découper en petits morceaux les défensives adverses.

«Bien, notre jeu défensif doit être à point, a acquiescé l’entraîneur-chef, Paul Maurice, après une défaite de 4 à 2 contre les Sénateurs d’Ottawa, samedi. Nous n'avons absolument aucune chance de battre les deux équipes que nous pourrions affronter [sans cela]. Nous travaillons dur pour ne pas donner de chances lors de nos poussées offensives. Nous nous sommes bien améliorés à cet égard.»

Ainsi, même si le pilote a certainement quelques inquiétudes concernant le manque de productivité de ses troupes et la récente fiche des siens, la priorité demeure, à ses yeux, le jeu défensif. Il concède d’ailleurs que l’attention portée à cette facette du jeu est certainement l’un des éléments à l’origine de cette baisse de rendement offensif.

«Nous avons des gardiens de but de classe mondiale et des gars qui peuvent patiner et envoyer la rondelle au filet devant. Nous devons nous assurer d’éliminer ce que nous donnons à l’autre équipe.»

Les clichés

Il peut s’avérer difficile, toutefois, pour les gros canons offensifs des Jets, de ne pas se remettre en question et de ne pas être ébranlés par ces disettes offensives.

C’est du moins l’avis du capitaine, Blake Wheeler, lequel a été l’un des rares attaquants du club à s’inscrire régulièrement sur la feuille de pointage, récemment. Ayant toutefois déjà connu des moments plus difficiles au cours de sa longue carrière, il sait très bien ce que vivent certains de ses coéquipiers.

«C’est une conversation dangereuse, a-t-il prévenu. Je pense que lorsque vous avez des séquences difficiles et que vous ne marquez qu’un ou deux buts par match, vous avez une équipe de hockey remplie de joueurs qui tiennent leur bâton trop fort. Nous avons trois matchs pour reconstruire notre confiance avant les séries.»

Les Jets affronteront en effet les Canucks de Vancouver deux fois avant de clore leur calendrier régulier face aux Maple Leafs, vendredi.