[PHOTOS] Une septuagénaire happée mortellement à Saint-Hyacinthe

Une femme de 70 ans a perdu la vie dimanche après s’être fait reculer dessus par une camionnette alors qu’elle prenait tout bonnement une marche dans un quartier résidentiel de Saint-Hyacinthe, en Montérégie.

Le drame s’est produit aux environs de midi sur la rue Bourassa.

ADAM BOLESTRIDGE/AGENCE QMI

Selon toute vraisemblance, la victime prenait une marche sur la piste cyclable qui longe la rue lorsqu’elle a été happée par la camionnette qui quittait un stationnement à reculons, a expliqué la Sûreté du Québec.

La victime s’est retrouvée coincée sous le véhicule qui a dû être soulevé pour pouvoir la secourir.

La septuagénaire a été transportée d’urgence dans un centre hospitalier, mais son décès a été constaté en après-midi.

Les premiers éléments de l’enquête laissent croire que ce décès est le fruit d’un malheureux accident. Un enquêteur spécialisé en scène de collision de la SQ s’est tout de même rendu sur place pour tâcher d’en savoir plus sur les circonstances expliquant cet événement et pour s’assurer qu’aucun élément criminel n’est en cause, a précisé la police provinciale.