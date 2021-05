Quoi regarder à la télé dimanche?

Voici quelques suggestions d'émissions et de films à regarder à la télévision sur les chaînes francophones le dimanche 9 mai:

«Phototrip»

Nouveauté portée par le photographe professionnel Mathieu Dupuis, qui trimballe son appareil hors des sentiers battus du Québec. Il va à la rencontre de gens qui exercent des métiers atypiques, mais qui représentent à merveille leur région, découvrant diverses activités. Premier arrêt: le Saguenay.

Dimanche, 13 h, Évasion.

«Boire et déboires»

Un bourreau de travail doit se trouver une accompagnatrice afin de prendre part à un important souper d’affaires. La femme que lui choisit son frère pourrait par contre très bien lui causer des ennuis... Une comédie romantique mettant en vedette Bruce Willis et Kim Basinger.

Dimanche, 15 h, Prise 2.

«La Petite Patrie»

Rediffusion de ce téléroman des années 1970 écrit par le regretté Claude Jasmin, récemment décédé. On y fait la connaissance de la famille Germain, habitant le quartier Villeray, à Montréal. On plonge dans le quotidien de ce clan animé par les visages de Vincent Bilodeau, Jacques Galipeau et Louise Laparé, entre autres.

Dimanche, 18 h, ARTV.

«Gala Artis»

La grande fête de la télévision d’ici a 36 ans. Afin de souligner le talent des vedettes de notre petit écran, Guy Jodoin et Charles Lafortune animent une soirée où 16 personnalités reçoivent un trophée décerné par le public. Un rendez-vous riche en numéros, en musique, en invités et en émotions.

Dimanche, 19 h 30, TVA.

«Duran Duran: leur histoire»

Fondé il y a plus de 40 ans, le groupe britannique Duran Duran a connu l’exaltation des succès, la richesse et la reconnaissance. Mais avec la gloire vient aussi son lot de moments difficiles. Dans ce documentaire, les membres du groupe se souviennent du meilleur comme du pire.

Dimanche, 21 h, Canal D.

«L’Américain»

George Clooney peut être bien plus qu’un séducteur. Devant les caméras de ce suspense, il joue plutôt au tueur professionnel. Maître dans son domaine et doté d’une grande expérience, il est toutefois prêt pour une ultime mission. Avant que lui parviennent les ordres, il attend patiemment en Italie.

Dimanche, 22 h, addikTV.

«Comment survivre à sa mère»

La comédie dramatique québécoise réalisée par Émile Gaudreault voit Caroline Dhavernas et Véronique Le Flaguais négocier, comme elles le peuvent, les eaux troubles des relations mères-filles. Surtout après une révélation qui dispose de tous les atouts nécessaires pour les ébranler.

Dimanche, 22 h 30, Télé-Québec.