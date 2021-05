Séries de la LHJMQ: les Islanders en contrôle, la COVID-19 s’invite

Dans la finale de la section des Maritimes, les Islanders de Charlottetown ont pris une sérieuse option sur la série contre le Titan d’Acadie-Bathurst en l’emportant au compte de 7 à 5, dimanche, à Shawinigan.

Cédric Desruisseaux a réussi un doublé dans la victoire, tandis que ses coéquipiers Noah Laaouan, Oscar Plandowski, Patrick Guay, Sam Oliver et Drew Elliott ont fait bouger les cordages une fois.

Blanchi samedi, le Titan a fait preuve de plus de détermination dans cette rencontre. Tirant de l’arrière 3 à 0 après 20 minutes, il a créé l’égalité en deuxième période. Alexis Dubé, Mathieu Desgagnés, David Doucet et Ben Allison – ce dernier deux fois – ont touché la cible. Riley Kidney a récolté quatre mentions d’aide, et Bennett MacArthur, trois.

Colten Ellis n’a eu besoin d’effectuer que 15 arrêts pour signer la victoire. À l’autre bout de la patinoire, Jan Bednar a cédé sept fois en 34 lancers.

Le prochain duel est prévu mardi.

Un match reporté

Par ailleurs, le match prévu entre l’Armada de Blainville-Boisbriand et les Tigres de Victoriaville en soirée au Centre Vidéotron a été remis à lundi après-midi, a annoncé la Ligue de hockey junior majeur du Québec.

Cette décision a été prise puisqu’une enquête épidémiologique sur un possible cas de COVID-19 au sein de l'organisation de l'Océanic de Rimouski a été ouverte par la Santé publique.

L’Océanic et ses adversaires, soit les Foreurs de Val-d’Or, de même que les officiels des deux premières parties, sont en isolement préventif. Le club de L'Abitibi-Témiscamingue mène 2-0.