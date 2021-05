Seth Rogen se sépare de James Franco

L’acteur canadien Seth Rogen a affirmé dimanche qu'il ne travaillait plus avec James Franco en raison d’allégations d’agression sexuelle.

Seth Rogen a officiellement parlé de sa relation avec l’acteur James Franco, après que des allégations d’agressions sexuelles ont refait surface.

L’acteur canadien a dévoilé que ce n’est pas une coïncidence si sa carrière professionnelle et celle de James Franco se sont séparées, alors qu’ils ont collaboré à plusieurs reprises depuis 1999.

«Je pensais à une entrevue que j’avais donnée en 2018, où j’avais mentionné que j’allais continuer de travailler avec James, et la réalité c’est que je ne l’ai pas fait et je ne prévois pas retravailler avec lui pour le moment», a expliqué Seth Rogen au journal The Sunday Times.

Il a ajouté que ces allégations ont même changé plusieurs choses entre les deux acteurs.

«Je ne sais pas à quel niveau je peux définir notre amitié, mais je peux vous dire que ç'a changé plusieurs choses dans notre relation», a mentionné Seth Rogen.

James Franco dans l’eau chaude

Plusieurs étudiants ont accusé James Franco de fraude, d’agressions sexuelles et d’exploitations sexuelles en 2018.

En février, l’acteur américain a conclu un accord de principe avec ce groupe d’étudiants.