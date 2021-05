Visages de notre histoire: Joseph Onasakenrat, Une vie à la défense des droits des Mohawks

Fils de Lazare Akwirente, le Kanien’kehá:ka (Mohawk) Joseph Onasakenrat (dit le cygne ou la plume blanche) voit le jour à la seigneurie de Deux-Montagnes en 1845. Son enfance est marquée par un climat de crise entre les membres de sa communauté et les seigneurs sulpiciens. D’une intelligence hors du commun, Joseph Onasakenrat se révèle même plus brillant en éléments latins que Louis Riel, son collègue de classe au Collège de Montréal et futur chef rebelle métis. Durant cette période, il mesure le décalage entre le mode de vie fastueux des Sulpiciens, responsables de son éducation, et l’extrême pauvreté de son village sous la gouverne de ces mêmes religieux. De retour à Deux-Montagnes où les tensions sont toujours présentes, il est considéré d’un bon œil par les Sulpiciens qui encouragent son élection comme chef de la communauté en 1868. Or, le jeune homme de 22 ans n’a qu’une idée en tête : défendre les droits des siens.

RÉALISATIONS

Un devoir de mémoire : défendre les terres d’Oka

Aujourd’hui conservé au Musée McCord, ce wampum porté par Joseph Onasakenrat revêt une grande importance à Oka. Lors de leur départ de Fort Lorette (Sault-au-Récollet) pour Deux-Montagnes en 1721, les Autochtones reçoivent l’assurance des Sulpiciens que les terres où ils déménagent leur appartiennent. Commémorant ce moment, le wampum montre une chaîne humaine et deux chiens aux extrémités gardant symboliquement leur nouveau territoire à Kanehsatake. Mais l’ordre religieux renie bientôt sa promesse. La tension s’installe progressivement après la Conquête. Alors les Sulpiciens tentent de renflouer leurs coffres en ouvrant Oka à la colonisation. À sept occasions entre 1787 et 1851, les Kanien’kehá:ka rappellent aux autorités britanniques la promesse faite en 1721, sans obtenir gain de cause, étant donné que le wampum n’a pas la valeur d’un contrat pour ces derniers. Dès son élection en 1868, Joseph Onasakenrat prend le relais pour défendre le droit de son peuple à rester sur la terre promise à ses ancêtres.

HÉRITAGE

Un schisme religieux : une première crise à Oka

Photo courtoisie, McCord, MP-0000.958.5

Le chef Joseph Onasakenrat adresse au gouverneur plusieurs pétitions où il dénonce les Sulpiciens, « ces prétendus successeurs de saint Pierre [qui] viv[ai]ent dans un Palais somptueux », tandis qu’ils nient la propriété du sol aux Autochtones et leur interdisent même de couper du bois de chauffage. N’obtenant pas gain de cause des autorités, plusieurs Kanien’kehá:ka

abjurent la religion catholique en 1868, ce qui constitue un grave revers pour le Saint-Sulpice. En 1875, l’ordre démolit la chapelle méthodiste nouvellement construite. Deux ans plus tard, lorsque l’église catholique brûle, le chef Joseph et plusieurs Kanien’kehá:ka sont aussitôt suspectés et arrêtés. Devant l’indignation de riches protestants de Montréal, les autorités libèrent aussitôt les nouveaux convertis. Malgré son décès soudain en 1881, Joseph Onasakenrat reste une figure d’inspiration pour les générations montantes, validant ce désir des Kanien’kehá:ka à rester à Deux-Montagnes. Les tensions s’accentuent entre les colons et les Autochtones par la suite, comme le révèle l’éclatement de la crise d’Oka en 1989.