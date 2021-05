COVID-19: le Centre-du-Québec sous surveillance

Le Centre-du-Québec demeure sous la loupe de la Santé publique en raison du taux de positivité à la COVID-19 élevé au sein de la population.

Les MRC de Drummond, d'Arthabaska et de l'Érable demeurent les points chauds de la Mauricie et du Centre-du-Québec. Elles recensent, respectivement, 108, 93 et 47 des 346 cas actifs dans la région, soit 72 % des infections au coronavirus sur tout le territoire du CIUSSS-MCQ.

Depuis samedi, des brigades patrouillent les lieux publics de Drummondville afin de sensibiliser la population à l'importance du dépistage, du respect des règles sanitaires et de la vaccination.

Les citoyens rencontrés par TVA Nouvelles lundi se disaient conscients de la fragilité de la situation et espèrent éviter de passer en zone rouge.

Le message de la Santé publique est simple; le Centre-du-Québec doit se ressaisir. Avec ses 103 cas actifs par tranche de 100 000 habitants, la région en compte autant que l'Estrie qui, elle, vient de basculer au palier d'alerte maximale.