COVID-19: l’Estrie passe en zone rouge

La région de l’Estrie est passée en zone rouge depuis lundi à minuit, quittant ainsi son palier orange en raison d’une recrudescence des cas de COVID-19.

La décision a été annoncée dans un communiqué samedi par le ministère de la Santé et des Services sociaux.

Selon le communiqué du département de Christian Dubé, les restaurants resteront ouverts juste pour les livraisons et les plats à emporter, alors que les lieux de culte seront limités à moins de 25 personnes.

De plus, les salles de sports seront fermées, tandis que les activités extérieures seront permises pour un groupe de huit personnes avec respect de la distanciation sociale.

«Les activités intérieures de sports et de loisirs réalisées en solo, en duo ou avec les occupants d'une même résidence privée permises seulement dans les piscines, les patinoires et les lieux pour jouer au tennis et au badminton», a précisé le ministère.

En revanche, les écoles demeureront ouvertes, mais l’alternance en classe débutera mercredi pour les élèves des 3e, 4e et 5e secondaire.

