«Doute raisonnable»: Marc-André Grondin et Kathleen Fortin aux côtés de Julie Perreault

Julie Perreault sera épaulée par une équipe de comédiens chevronnés lorsqu’elle prêtera ses traits à la criminologue Alice Martin dans «Doute raisonnable», une série dramatique imaginée par Fabienne Larouche et dont le tournage doit s’amorcer le 17 mai.

Pour cette nouveauté scénarisée par Danielle Dansereau («Le négociateur», «19-2»), réalisée par Claude Desrosiers («Aveux», «Feux», «Fragile») et destinée à l’Extra de Tou.tv, elle fera partie d’une distribution aux nombreux visages connus. Parmi eux, on retrouvera Marc-André Grondin, Kathleen Fortin, Nadia Essadiqi alias La Bronze, Charli Arcouette, Bruno Marcil, David Boutin, Karelle Tremblay, Eve Landry, Benoît McGinnis, Nour Belkhira et Julie Vincent.

En leur compagnie, les téléspectateurs découvriront le travail des membres d’une nouvelle escouade policière, le Groupe d’investigation sur les crimes à caractère sexuels (GICCS), dont les efforts sont consacrés à résoudre des crimes sexuels, un projet émanant de la tête du chef des forces de l’ordre, Pascal Alario (David Boutin).

Ce dernier souhaite, avec l’équipe de rêve presque entièrement féminine qui forme le GICCS, redorer l’image de la police qui en a bien besoin. Pour ce faire, il lui faut espérer la résolution de nombreux dossiers difficiles.

«Doute raisonnable» sera dévoilée quelque part durant la saison 2021-2022.