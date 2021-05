Elle perd 100 livres pendant la pandémie

Au fil des semaines, on découvre des gens qui ont profité de la pandémie pour améliorer leurs habitudes de vie. C’est le cas de Megan Pigeon, 24 ans, qui a pris un virage santé il y a un an, perdant du coup pas moins de 100 livres. Entrevue avec une étudiante motivée pour qui la crise sanitaire a été bénéfique.

Megan, quel a été l’élément déclencheur de cette perte de poids ?

Assurément une année qui m’a sortie de ma zone de confort. Cette année a été très importante pour moi ! Mon surplus de poids me rendait malheureuse depuis longtemps. Avec le confinement et la vie sur pause, je n’avais plus d’excuses pour ne pas changer mes habitudes et j’ai décidé de prendre soin de moi et de ma santé. Avant, j’avais toujours l’excuse que j’étais trop occupée pour faire des changements, la pandémie m’a donné ce temps et le contexte était parfait. Depuis avril 2020, j’ai changé mon alimentation et j’ai intégré l’activité physique à mon quotidien.

Quelle a été ton histoire de poids ?

J’ai longtemps eu un excès de poids, il y a un an je pesais 265 livres. J’ai tenté plusieurs régimes sévères au secondaire, notamment des « shakes » protéinés, mais je reprenais toujours le poids perdu. Je n’étais pas confortable à ce poids, je portais des vêtements amples, je ne voulais jamais me mettre en maillot ni prendre des photos de moi. Aujourd’hui, j’en suis à 165 livres et je maintiens mon poids.

Photo courtoisie

Quel est l’impact de ta perte de poids sur ta santé physique et mentale ?

Je me sens tellement mieux physiquement et mentalement. J’ai atteint mon objectif de poids santé. J’ai beaucoup plus d’énergie, mes règles sont revenues régulières aussi. Je suis plus productive et plus concentrée. Au secondaire j’ai eu un diagnostic de TDA (trouble de déficit d’attention) et j’ai pris de la médication pendant des années. En juin dernier, j’ai pu cesser la médication. J’en suis actuellement à ma troisième année universitaire et mes résultats sont très bons. Puisque les cours sont maintenant à distance, je vais toujours à l’extérieur entre deux cours et cela me permet de revenir plus attentive et à l’écoute. J’ajouterais aussi que mon sommeil est beaucoup plus réparateur qu’auparavant. Avant, je me réveillais le matin avec une alarme et j’étais toujours épuisée même après une bonne nuit de sommeil. Maintenant, je me réveille par moi-même et je suis prête à entamer mes journées avec optimiste et énergie.

Qu’as-tu changé dans ton alimentation ?

Avant, je déjeunais très rarement puisque je disais toujours que je n’avais pas faim. Maintenant, je ne me passerais plus de mon smoothie. La planification de mes repas m’a aussi grandement aidée. Chaque semaine, je me fais un menu pour m’assurer d’avoir une certaine variété pour ne pas manger toujours la même chose. Chaque repas, je m’assure d’avoir une source de protéines pour me soutenir jusqu’au prochain repas (poulet, poissons, fruits de mer, protéines végétales). Je mange aussi beaucoup plus de légumes, je prends aussi des collations que je ne prenais pas avant. Elles sont composées de légumes et de noix. Je ne mange plus de malbouffe. Un gros changement est aussi que je répartis beaucoup mieux mes aliments dans la journée, je mange beaucoup plus durant la journée et je ne mange plus après le souper. Avant, c’était l’inverse, je me privais le jour et je tombais dans la nourriture le soir...

Photo courtoisie

Le retour à la vie normale avec les restos et les bars peut-être cet été te fait-il peur ?

Pas du tout car j’adore manger santé maintenant. Naturellement, les salades me font envie. Je ne redoute pas du tout ce retour de vie sociale et j’ai hâte de pouvoir sortir avec mes amis. Plusieurs ne m’ont pas vue depuis plusieurs mois, mes copines seront bien surprises du changement significatif.

Quelle place occupe l’activité physique dans ta vie ?

Je ne peux plus m’en passer. Même avec la fermeture des gyms, je bouge constamment. Je gravis des montagnes, je fais du patin à roues alignées, du vélo, je fais des programmes d’entraînement virtuel en ligne. J’ai hâte aussi à la réouverture des gyms car j’avais l’habitude d’y aller cinq fois par semaine.

Comment vois-tu l’avenir ?

J’aime vraiment mon nouveau mode de vie, je ne me sens pas au régime comme avant. Je n’ai pas d’aliments interdits et je ne me sens pas coupable si je mange une crème glacée. Je suis fière de tout le chemin parcouru.

Quels conseils donnerais-tu aux jeunes qui aimeraient aussi entreprendre un virage santé ?

Il faut le faire pour soi, pas pour les autres ! C’est la première fois que je le fais pour moi. Il faut prendre le temps. Le manque de temps n’est pas une excuse, on a tous le temps de sortir marcher 30 minutes. Aussi, il faut manger des vrais aliments, pas des méthodes qui proposent des « shakes » dont on se lasse rapidement. Il faut prendre du plaisir à manger sainement. Ce n’est pas une punition de manger santé !