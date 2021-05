Google souhaite investir 735 M$ à Beauharnois

Google a annoncé lundi son intention d’acquérir un terrain à Beauharnois pour bâtir un centre de données de plus de 735 millions de dollars d’une trentaine d’employés.

• À lire aussi: Une taxe GAFAM aurait rapporté 365 M$ en trois mois

«Aujourd'hui, nous annonçons notre intention d'acquérir un terrain à Beauharnois, au Québec. Une fois les diverses conditions remplies et les approbations gouvernementales obtenues, Google pourra utiliser le terrain pour y bâtir un futur centre de données», a indiqué la multinationale sur son blogue.

Si tout se passe bien, il s’agira du premier centre de données de Google au pays.

« L’expansion d’une entreprise de l’envergure de Google au Québec confirme notre statut de pôle technologique parmi les plus dynamiques et les plus verts au monde », a soutenu Pierre Fitzgibbon, ministre de l’Économie et de l’Innovation.

30 emplois

Alors qu’entre 300 et 500 emplois seront créés lors de sa construction, à peine une trentaine de travailleurs seront nécessaires pour le faire rouler par la suite.

Lundi, Hydro-Québec a affirmé au Journal que Google n'aura pas de congé fiscal.

«Google aura simplement droit au tarif LG», a résumé Marc-Antoine Pouliot, porte-parole d’Hydro-Québec.

Google souhaite par ailleurs toujours accueillir quelque 1000 employés à ses nouveaux bureaux de la rue Viger, à Montréal.

Plus de trois millions de dollars ont été investis par la multinationale récemment dans le Mila pour nourrir les recherches en intelligence artificielle au Québec.

-D’autres détails suivront...